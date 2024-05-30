Гейлі Етвел: найцікавіші ролі акторки та підбірка фільмів з нею

Повернення до Брайдсхеду (2008)

Країна: Великобританія, Італія, Марокко

Жанр: Мелодрама / Драма / Фільми

IMDB 6.6

Під час Другої світової війни, перебуваючи в Англії та командуючи ротою, яка не бере участі в бойових діях, капітан Чарльз Райдер отримує від командування наказ перевезти солдатів на нове місце. Прибувши на місце призначення, капітан виявляє, що опинився у маєтку Брайдсхед – резиденції аристократичної родини Флайтів…

Герцогиня (2008)

Країна: США, Великобританія, Італія, Франція

Жанр: Мелодрама / Драма / Біографія / Фільми

IMDB 6.9

Джорджина - молода дівчина, яка звикла йти проти правил заради власних веселощів. А ще вона любить співати, танцювати та фліртувати з випадковими чоловіками. Життя красуні змінюється до невпізнання, коли мати змушує її вийти заміж за багатого герцога…

Я, Анна (2012)

Країна: Великобританія, Франція

Жанр: Трилер / Драма / Фільми

IMDB 6

Анна Веллс живе у маленькій квартирі в Лондоні. Вона вже не молода, але все ще досить приваблива. Іноді вона відвідує клуби знайомств і одного разу випадково знайомиться з чоловіком, з яким іде додому…

Спогади про майбутнє (2014)

Країна: Великобританія, Данія

Жанр: Драма / Біографія / Військовий / Фільми

IMDB 7.2

Британська жінка згадує, як вона жила за часів Першої світової війни. Її юність, мрії, перше кохання - все це зруйнувала війна…

Неспокійна (2012)

Країна:Великобританія, Німеччина

IMDB 7.10

Серіал розповість про аспірантку оксфордського університету Рут Гілмартін, яка раптово дізнається, що її мати Саллі Гілмартін веде подвійне життя і насправді є колишньою шпигункою Євою Ділекторською…