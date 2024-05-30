Гейлі Етвел: найцікавіші ролі акторки та підбірка фільмів з нею
Наша п’ятірка з неперевершеною англійською акторкою Гейлі Етвел. Гейлі Етвел — англійська акторка, найбільш відома роллю Пеґґі Картер у кіновсесвіті Marvel, та ролями у фільмах "Герцогиня", і телесеріалі "Стовпи Землі"
Повернення до Брайдсхеду (2008)
Країна: Великобританія, Італія, Марокко
Жанр: Мелодрама / Драма / Фільми
IMDB 6.6
Під час Другої світової війни, перебуваючи в Англії та командуючи ротою, яка не бере участі в бойових діях, капітан Чарльз Райдер отримує від командування наказ перевезти солдатів на нове місце. Прибувши на місце призначення, капітан виявляє, що опинився у маєтку Брайдсхед – резиденції аристократичної родини Флайтів…
Герцогиня (2008)
Країна: США, Великобританія, Італія, Франція
Жанр: Мелодрама / Драма / Біографія / Фільми
IMDB 6.9
Джорджина - молода дівчина, яка звикла йти проти правил заради власних веселощів. А ще вона любить співати, танцювати та фліртувати з випадковими чоловіками. Життя красуні змінюється до невпізнання, коли мати змушує її вийти заміж за багатого герцога…
Я, Анна (2012)
Країна: Великобританія, Франція
Жанр: Трилер / Драма / Фільми
IMDB 6
Анна Веллс живе у маленькій квартирі в Лондоні. Вона вже не молода, але все ще досить приваблива. Іноді вона відвідує клуби знайомств і одного разу випадково знайомиться з чоловіком, з яким іде додому…
Спогади про майбутнє (2014)
Країна: Великобританія, Данія
Жанр: Драма / Біографія / Військовий / Фільми
IMDB 7.2
Британська жінка згадує, як вона жила за часів Першої світової війни. Її юність, мрії, перше кохання - все це зруйнувала війна…
Неспокійна (2012)
Країна:Великобританія, Німеччина
IMDB 7.10
Серіал розповість про аспірантку оксфордського університету Рут Гілмартін, яка раптово дізнається, що її мати Саллі Гілмартін веде подвійне життя і насправді є колишньою шпигункою Євою Ділекторською…
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