Крис Хемсворт і топові фільми з ним
Австралійський актор Кріс Хемсворт народився у Мельбурні і, що логічно, розпочинав творчий шлях із ролей у австралійських серіалах, включаючи знакову мелодраму "Сусіди". 2009 року Кріс переїхав до США, щоб продовжити кар'єру, там і стартував досить успішно – з невеликої ролі батька майбутнього капітана Кірка у "Зоряному шляху" Джей Джея Абрамса
Фуріоса: Хроніки Божевільного Макса
(фільм, 2024)
Furiosa: A Mad Max Saga
Спін-офф "Божевільного Макса" про воїнку Фуріос покаже дорослішання героїні в постапокаліптичному світі. Головну роль виконає Аня Тейлор-Джой. Ключові ролі також зіграють Кріс Хемсворт та Том Берк…
Тайлер Рейк: Операція з порятунку 2
(фільм, 2023)
Extraction 2
Австралійський найманець Тайлер Рейк (Кріс Хемсворт) має визволити із в'язниці родину впливового грузинського гангстера. Згодом герой виявляє, що операція з порятунку набагато небезпечніша, ніж передбачалося…
Тор: Кохання та грім
(фільм, 2022)
Thor: Love and Thunder
Нові пригоди скандинавського бога Тора. Він возз'єднується з колишньою коханою Джейн Фостер, яка перетворилася на Жінку-Тора. Разом їм належить битися з кровожерним Горром, Вбивцею богів…
Месники: Фінал
(фільм, 2019)
Avengers: Endgame
Група Мстителів і Стражів Галактики, що залишилися живими, об'єднує сили з Капітаном Марвелом, щоб вступити в останню стадію війни з Таносом, який володіє всемогутньою Рукавичкою Нескінченності. Настає фінальна битва між силами героїв і Божевільного Титану, яка раз і назавжди визначить подальшу долю не лише Землі, а й усього всесвіту…
Тайлер Рейк: Операція з порятунку
(фільм, 2020)
Extraction
У центрі сюжету опиниться найманець Тайлер Рейк, який вже давно планує накласти на себе руки. Йому видається чудова можливість звести рахунки з життям, коли він дізнається про викрадення хлопчика, який став жертвою у війні двох наркобаронів. Дитина потрапляє в місто Дакка — одне з найбеззаконніших місць у світі. Тоді Рейк вирішує втрутитися у цю небезпечну гру…
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