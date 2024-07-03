Наша п’ятірка захоплюючих фільмів з Мадс Міккельсен

Дилер

Рейтинг: 7.13IMDb: 7.4

1996, трилери, 109 хв

Данія, 18+

Режисер: Ніколас Віндінг Рефн

Головні ролі: Кім Боднія, Златко Буріч, Лаура Драсбек, Славко Лабович, Мадс Міккельсен, Петер Андерссон

У дрібного наркодилера Френка (Кім Боднія) великі неприємності: він заборгував югославській мафії 50 тисяч датських крон. Щоб швидко віддати борг, Френк вирішує взяти у кримінального боса Міло (Златко Буріч) велику партію кокаїну на продаж. Але план героя провалюється, коли у справу втручається поліція: під час погоні весь взятий у борг товар доводиться викинути у річку. Тонні (Мадс Міккельсен), друга Френка, затримують на місці злочину і він здає свого приятеля поліції…

Казино Рояль

Рейтинг: 7.8IMDb: 8.8

2006, бойовики, трилери, 138 хв

Велика Британія, Чехія, 12+

Режисер: Мартін Кемпбелл

Головні ролі: Деніел Крейг, Єва Грін, Мадс Міккельсен, Джуді Денч, Джеффрі Райт, Джанкарло Джанніні

Агент британської розвідки Джеймс Бонд (Деніел Крейг) отримує статус 00, ліцензію на вбивство і відразу береться за перше завдання — знешкодити банкіра Ле Шіффра (Мадс Міккельсен), який фінансує терористів. Бонд вирушає до Чорногорії, де злочинець організовує престижний турнір з покеру. У напарниці йому видають фінансового експерта Веспер Лінд (Єва Грін), яка має допомагати агенту 007 під час операції.

Королівський роман

Рейтинг: 7.54IMDb: 7.6

2012, драми, біографії, 132 хв

Данія, Швеція, 16+

Режисер: Микола Арсель

Головні ролі: Алісія Вікандер, Мадс Міккельсен, Міккель Бое Фельсгор, Тріне Дюрхольм, Давид Денсік, Томас В. Габріельссон

Данія 1770-х. Кароліна Матільда ​​Великобританська (Алісія Вікандер) приїжджає до країни для знайомства зі своїм майбутнім чоловіком – королем Крістіаном VII (Міккель Бое Фельсгор). Однак вона швидко розуміє, що про щасливе сімейне життя можна забути, оскільки чоловік страждає цілим набором психічних захворювань і не бажає вибудовувати жодні романтичні стосунки, віддаючи перевагу походам у бордель. Згодом у свиті короля з'являється молодий німецький доктор Йоганн Фрідріх Струензе (Мадс Міккельсен), який завоював довіру короля. Незабаром між лікарем та Кароліною зав'язується роман, який вони змушені приховувати…

Дилер 2

Рейтинг: 7.2IMDb: 7.4

2004, бойовики, трилери, драми, 95 хв

Данія, Об'єднане Королівство, 18+

Режисер: Ніколас Віндінг Рефн

Головні ролі: Мадс Міккельсен, Лейф Сільвестр, Енн Серенсен, Ойвінд Хаген-Траберг, Курт Нілсен, Карстен Шредер

Сіквел картини, раніше згаданої у добірці. Френк канув у небуття, і тепер камера стежить за його найкращим другом Тоні. Відсидівши черговий термін, він виходить на волю та вирішує назавжди попрощатися з репутацією бандита-невдахи. Тоні планує стати великим ділком у злочинному світі, прямо як його батько — кримінальний авторитет на прізвисько Герцог (Лейф Сільвестр). Тільки незадача, за час відсидки герой встиг стати батьком. Про це йому розповідає повія Шарлотта — мати їхньої спільної дитини. Тепер Тоні потрібно якось примудритися стати добрим татом і гангстером одночасно…

Полювання

Рейтинг: 7.9IMDb: 8.3

2012, драми, 111 хв

Данія, Швеція, 18+

Режисер: Томас Вінтерберг

Головні ролі: Мадс Міккельсен, Томас Бо Ларсен, Анніка Веддеркопп, Лассе Фогельстрем, Сусс Вольд, Ганні Луїзе Хассінг

42-річний Лукас живе у невеликому датському містечку, де працює вихователем у дитячому садку та намагається стати на ноги після розлучення. І начебто життя поступово налагоджується: він заводить нові стосунки, починає знову спілкуватися із сином і планує навіть узяти над ним повну опіку. Але несподівано світ Лукаса знову руйнується після того, як одна з вихованок звинувачує вихователя у сексуальних домаганнях…