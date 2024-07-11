ТОП-5 фільмів з неперевершеним Томом Гарді

Початок

Inception

США, Великобританія, 2010 року.

Екшен, пригоди, фантастика.

Тривалість: 148 хвилин.

IMDb: 8,8.

Талановитий злодій Кобб краде не гроші з банківських кас, а секрети - із глибин підсвідомості сплячих жертв. Він найкращий у своїй справі, але така професія має багато мінусів…

Темний лицар. Відродження легенди

The Dark Knight Rises

Великобританія, США, 2012 року.

Екшен, трилер.

Тривалість: 165 хвилин.

IMDb: 8,4.

Бетмен причаївся після трагічних подій, що відбулися в Готемі вісім років тому. Але зло не дрімає. Небезпечний злочинець, який називає себе Бейном став реальною загрозою для міста. Брюс Вейн змушений повернутись. От тільки перемогти ворога буде непросто…

Воїн

Warrior

США, 2011 рік.

Драма, спорт.

Тривалість: 140 хвилин.

IMDb: 8,1.

Молодий боксер Томмі Конлон після довгої відсутності повертається до рідного дому, щоб підготуватися до важливого турніру. Його батько – колишній боксер та алкоголік – береться тренувати сина. Напружені стосунки у сім'ї розжарюють обстановку…

Божевільний Макс. Дорога люті

Mad Max: Fury Road

Австралія, США, 2015 року.

Екшен, пригоди, фантастика.

Тривалість: 120 хвилин.

IMDb: 8,1.

Постапокаліптична кінокартина з Томом Харді - четверта за рахунком у серії культових фільмів про Макса Рокитанського. Макс та інші бунтарі тікають із Цитаделі, рятуючись від жорстокого тирана Несмертного Джо. Їхній шлях лежить через неживу пустелю, і він буде нелегким: найманці не дозволять їм спокійно піти.

Той, хто вижив

The Revenant

США, Гонконг, Тайвань, 2015 рік.

Екшен, пригоди, драма.

Тривалість: 156 хвилин.

IMDb: 8.

Мисливця Х'ю Гласса, який отримав серйозне поранення, залишили вмирати на самоті. Але герой виявився сильнішим, ніж можна подумати. Він зміг пережити навіть сувору зиму Дикого Заходу, щоб помститися Джону Фіцджеральду, який залишив його, ще живого, чекати на смерть…