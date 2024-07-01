ТОП-5 фільмів з неперевершеною Емілі Блант

"Дочка Гідеона" (2005)

Сюжет телевізійної драми Стівена Полякоффа розгортається у Лондоні наприкінці 90-х. Головний герой Гідеон Уорнер (Білл Найі) - вдівець, який очолює велике піар-агентство. Він успішний у сфері зв'язків із громадськістю, але важко підтримує зв'язок зі своєю дочкою Натали. Дівчина, що подорослішала, все більше віддаляється від батька. Гідеон, у свою чергу, поступово охолоне до роботи. А до кінця фільму всерйоз замислюється над зміною пріоритетів…

"Диявол носить Prada" (2006)

Культова екранізація однойменного роману Лорен Вайсбергер. Молода журналістка Енді (Енн Хетеуей) приїжджає до Нью-Йорка, щоб побудувати кар'єру. Незважаючи на скептичне ставлення до світу високої моди, героїня влаштовується молодшою ​​асистенткою Міранди Прістлі — головним редактором журналу "Подіум". Нелегка та нервова робота відкриває для дівчини безліч перспектив. Блант дісталася роль другого плану. Вона грає старшу асистентку Міранди на ім'я Емілі…

"Молода Вікторія" (2009)

Біографічна драма Жан-Марка Валле про становлення королеви Великої Британії. Дочка герцога Кентського змалку стала об'єктом палацових інтриг. У своїх політичних інтересах її намагався використати Джон Конрой – шталмейстер батька маленької Вікторії. Саме він розробив так звану Кенсінгтонську систему - зведення жорстких правил, що обмежували особисту свободу майбутньої королеви…

"На межі майбутнього" (2014)

Фантастичний бойовик Дага Лаймана ґрунтується на сюжеті японського графічного роману. Недалеке майбутнє, Земля під загрозою інопланетного вторгнення. Агресивні прибульці винищують все на своєму шляху. Єдиний шанс здобути перемогу — вивести бійців у екзокостюмах. Але ситуація ускладнюється: прибульці вміють керувати часом і деякі з них заздалегідь знають про маневри супротивника…

"У темному-темному лісі" (2014)

Музичний фільм режисера Роба Маршалла переплітає історії відомих казкових персонажів: Попелюшки, Червоної Шапочки, Рапунцель та Джека із чарівними бобами. У кожного своя мета: Попелюшка хоче потрапити на бал, Червона Шапочка - дістатися бабусі, Рапунцель - втекти зі свого ув'язнення. Всі герої зустрічаються в лісі - таємничому місці, повному спокус та небезпек. У фільмі Емілі Блант грає дружину пекаря, на рід якого наклала закляття зла відьма…