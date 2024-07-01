Хуліган, коханець і вродливий чоловік: 5 фільмів з Венсаном Касселем

"Чорний лебідь"

Рейтинг: 7.7IMDb: 8

2010, трилери, драми, 103 хв

США, 16+

Режисер: Даррен Аронофскі

Головні ролі: Наталі Портман, Міла Куніс, Венсан Кассель, Барбара Херші, Вайнона Райдер, Себастіан Стен

Худенька та сором'язлива балерина (Портман) претендує на головну партію у новій постановці "Лебединого озера", яку режисує пихатий хореограф у виконанні Венсана Касселя. Останній вимагає від героїні Портман перетворитися з ніжного білого лебедя на чорного — розкритися, спокусити не лише себе, а й увесь світ, танцювати від техніки до пристрасті. І їй це вдається, тільки ось ціною власного психічного здоров'я…

"Ненависть"

Рейтинг: 7.9IMDb: 8.1

1995, драми, кримінальне, 97 хв

Франція, 18+

Режисер: Матьє Кассовіц

Головні ролі: Венсан Кассель, Юбер Кунде, Саїд Тагмауї, Абдель Ахмед Гілі, Марк Дюре, Франсуа Леванталь

У передмісті Парижа поліцейський відправив у кому затриманого 17-річного араба Абделя. Тоді, 1993 року, місцева молодь влаштувала вуличні заворушення та вимагала від уряду справедливості. Головний герой Венс обіцяє, що якщо хлопець помре, він застрелить одного копа. Але поки що він і його двоє друзів, араб Саїд і темношкірий боксер Юбер, тиняються приміськими вулицями, а потім їдуть до Парижа, де застрягають на ніч. Під ранок, чекаючи зворотного поїзда, вони дізнаються, що Абдель все ж таки помер…

"Багряні ріки"

Рейтинг: 7.41IMDb: 6.9

2000, трилери, бойовики, кримінальне, 101 хв

Франція, 16+

Режисер: Матьє Кассовіц

Головні ролі: Жан Рено, Венсан Кассель, Надя Фарес, Домінік Санда, Карім Белхадра, Жан-П'єр Кассель.

До університетського містечка у французьких Альпах приїжджає комісар поліції (Жан Рено), щоб взяти участь у розслідуванні ритуального вбивства бібліотекаря місцевого навчального закладу. По сусідству молодий детектив (Венсан Кассель) виїжджає на іншу справу — нацисти осквернили на цвинтарі склеп дівчинки, чиї фотографії згодом зникли зі шкільного архіву. Детективи, виявивши містичний зв'язок між цими двома злочинами, поєднують сили…

"Незворотність"

Рейтинг: 7.25IMDb: 7.4

2002, трилери, драми, 97 хв

Франція, 18+

Режисер: Гаспар Ное

Головні ролі: Моніка Беллуччі, Венсан Кассель, Альбер Дюпонтель, Філіп Наон, Джо Престіа, Стефан Друо

П'єр (Альбер Дюпонтель) та Маркус (Венсан Кассель) вбивають вогнегасник у голову відвідувача гей-клубу "Пряма кишка". Як з'ясовується, раніше він згвалтував в підземному переході дівчину Маркуса (Моніка Беллуччі), і щоб його знайти, знаючи тільки ім'я, герої підняли на вуха весь нічний Париж….

"Мій король"

Рейтинг: 7.27IMDb: 7.1

2015, драми, мелодрами, 120 хв

Франція, 18+

Режисер: Майвен Ле Беско

Головні ролі: Венсан Кассель, Емманюель Берко, Луї Гаррель, Ізільд Ле Беско, Крістель Сейнт Луїс Огустен, Патрік Рейналь

Самотня адвокат Тоні (Еммануель Берко) зустрічає на дискотеці Джорджіо, героя Венсана Касселя, людину з її молодості. До цього часу він став чи то власником ресторану, чи то просто плейбоєм. І в них швидко закручується любовний роман, який переростає у шлюб та сімейне життя… Але це лише нещодавні спогади Тоні, яка приїхала на курорт, щоб розібратись у тому, ким для неї реально є Джорджіо і де подружжя звернуло не туди…