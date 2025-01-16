Топ-5 фільмів за участі Ейси Гонсалес
Ейса Гонсалес Рейна - мексиканська актриса і співачка
На драйві
Оригінальна назва: Baby Driver
2017 рік
Після того, як молодий водій-втікач змушений працювати на кримінального авторитета, він бере участь у пограбуванні, яке приречене на провал…
Актори: Ансель Елгорт, Джон Бернтал, Ейса Гонсалес, Джон Хамм та інші
Аферистка
Оригінальна назва: I Care a Lot
2020 рік
Маючи акулячу самовпевненість, Марла Грейсон (Розамунд Пайк) є професійним опікуном, призначеним судом для десятків підопічних літніх людей, активи яких вона захоплює та підступно викрадає сумнівними, але законними засобами. Це добре напрацьований рекет, який Марла та її бізнес-партнерка і коханка Френ (Ейса Гонсалес) використовують із жорстокою ефективністю й проти своєї останньої "вишеньки" Дженніфер Петерсон (Діанн Віст) – багатої пенсіонерки без живих спадкоємців чи родини...
Актори: Розамунд Пайк, Пітер Дінклейдж, Ейса Гонсалес та інші
Ґодзілла проти Конґа
Оригінальна назва: Godzilla vs. Kong
2021 рік
"Годзілла проти Конґа" - епічна пригода в кінематографічному Всесвіті монстрів Legendary з режисером Адамом Вінгардом.
У главі кінематографічного Всесвіту монстрів протистоять дві найвидатніші ікони в історії кіно — грізний Ґодзілла та могутній Конґ — а людство опинилося на волосині від загибелі...
Актори: Александр Скарсгард, Міллі Боббі Браун, Ейса Гонсалес, Ребекка Холл та інші
Форсаж: Гоббс та Шоу
Оригінальна назва: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
2019 рік
Адвокат Люк Гоббс та ізгой Декард Шоу утворюють малоймовірний в їхньому минулому союз, коли раптом кібергенетично вдосконалений лиходій загрожує майбутньому людства...
Актори: Дуейн Джонсон, Джейсон Стетхем, Ейса Гонсалес, Ідріс Ельба та інші
Машина
Оригінальна назва: La Máquina
Міні серіал
2024 рік
Розповідь про старіючого боксера, чий хитрий менеджер забезпечує останній шанс за титул. Але якщо вони хочуть встигнути провести нічний бій, чоловіки повинні зорієнтуватися в таємничій силі підземного світу...
Актори: Гаель Гарсія Берналь, Дієго Луна, Ейса Гонсалес та інші
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