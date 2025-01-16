Топ-5 фільмів за участі Ейси Гонсалес

На драйві

Оригінальна назва: Baby Driver

2017 рік

Після того, як молодий водій-втікач змушений працювати на кримінального авторитета, він бере участь у пограбуванні, яке приречене на провал…

Актори: Ансель Елгорт, Джон Бернтал, Ейса Гонсалес, Джон Хамм та інші

Аферистка

Оригінальна назва: I Care a Lot

2020 рік

Маючи акулячу самовпевненість, Марла Грейсон (Розамунд Пайк) є професійним опікуном, призначеним судом для десятків підопічних літніх людей, активи яких вона захоплює та підступно викрадає сумнівними, але законними засобами. Це добре напрацьований рекет, який Марла та її бізнес-партнерка і коханка Френ (Ейса Гонсалес) використовують із жорстокою ефективністю й проти своєї останньої "вишеньки" Дженніфер Петерсон (Діанн Віст) – багатої пенсіонерки без живих спадкоємців чи родини...

Актори: Розамунд Пайк, Пітер Дінклейдж, Ейса Гонсалес та інші

Ґодзілла проти Конґа

Оригінальна назва: Godzilla vs. Kong

2021 рік

"Годзілла проти Конґа" - епічна пригода в кінематографічному Всесвіті монстрів Legendary з режисером Адамом Вінгардом.

У главі кінематографічного Всесвіту монстрів протистоять дві найвидатніші ікони в історії кіно — грізний Ґодзілла та могутній Конґ — а людство опинилося на волосині від загибелі...

Актори: Александр Скарсгард, Міллі Боббі Браун, Ейса Гонсалес, Ребекка Холл та інші

Форсаж: Гоббс та Шоу

Оригінальна назва: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

2019 рік

Адвокат Люк Гоббс та ізгой Декард Шоу утворюють малоймовірний в їхньому минулому союз, коли раптом кібергенетично вдосконалений лиходій загрожує майбутньому людства...

Актори: Дуейн Джонсон, Джейсон Стетхем, Ейса Гонсалес, Ідріс Ельба та інші

Машина

Оригінальна назва: La Máquina

Міні серіал

2024 рік

Розповідь про старіючого боксера, чий хитрий менеджер забезпечує останній шанс за титул. Але якщо вони хочуть встигнути провести нічний бій, чоловіки повинні зорієнтуватися в таємничій силі підземного світу...

Актори: Гаель Гарсія Берналь, Дієго Луна, Ейса Гонсалес та інші

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