Геллі Беррі: чим відома акторка та її топові фільми
Після школи Геллі Беррі стала моделлю і знімалася в рекламі, а незабаром її помітили і в кіно. В 2002 році за фільм "Бал монстрів" Геллі Беррі отримала "Оскар", ставши першою темношкірою жінкою, яка отримала цю нагороду за головну жіночу роль
Бал монстрів (2001)
Хенк працював катом, відправляючи на ешафот небезпечних злочинців. Його батько теж був катом, і Хенк потай сподівався, що і його син піде його стопами та продовжить традицію. Тепер він займається своїм бізнесом, намагається налагодити життя. Незабаром Летиція знаходить у шафі у Хенка свідчення страти чоловіка…
Тривожний виклик (2013)
Операторка колл-центру служби порятунку 911 Джордан якось не змогла допомогти дівчині, яка подзвонила їй, і та загинула. Вона звинувачує себе в тому, що трапилося, і мучиться докорами совісті. Одного разу вона отримує дзвінок від дівчини, яку відвозить у невідомому напрямку маніяк, і намагається їй допомогти…
Помри, але не зараз (2002)
Джеймс Бонд виконує завдання з ліквідації постачальника зброї з Північної Кореї в США, але потрапляє в північнокорейський полон. Через рік його обмінюють на корейського терориста і усувають від служби. Але Джеймс Бонд не має наміру так легко здаватися і завершить розпочату операцію…
Готика (2003)
Міранда Грей працює в тюремній психіатричній клініці. Чоловік - її колега. Якось трапляється аварія, після якої вона приходить до тями у власній клініці…
Люди Ікс (2000)
Еволюція вирішила підстрахуватися, і створила людей з незвичайними здібностями. Вони живуть серед решти звичайного населення і ніхто про них не здогадується.
Професор Ксав'єр створив школу для таких мутантів, щоб вони могли знайти притулок і навчитися чогось. У професора є ворог - Магнето, який збирає армію мутантів, щоб змінити історію людства…
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