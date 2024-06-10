Геллі Беррі: чим відома акторка та її топові фільми

Бал монстрів (2001)

Хенк працював катом, відправляючи на ешафот небезпечних злочинців. Його батько теж був катом, і Хенк потай сподівався, що і його син піде його стопами та продовжить традицію. Тепер він займається своїм бізнесом, намагається налагодити життя. Незабаром Летиція знаходить у шафі у Хенка свідчення страти чоловіка…

Тривожний виклик (2013)

Операторка колл-центру служби порятунку 911 Джордан якось не змогла допомогти дівчині, яка подзвонила їй, і та загинула. Вона звинувачує себе в тому, що трапилося, і мучиться докорами совісті. Одного разу вона отримує дзвінок від дівчини, яку відвозить у невідомому напрямку маніяк, і намагається їй допомогти…

Помри, але не зараз (2002)

Джеймс Бонд виконує завдання з ліквідації постачальника зброї з Північної Кореї в США, але потрапляє в північнокорейський полон. Через рік його обмінюють на корейського терориста і усувають від служби. Але Джеймс Бонд не має наміру так легко здаватися і завершить розпочату операцію…

Готика (2003)

Міранда Грей працює в тюремній психіатричній клініці. Чоловік - її колега. Якось трапляється аварія, після якої вона приходить до тями у власній клініці…

Люди Ікс (2000)

Еволюція вирішила підстрахуватися, і створила людей з незвичайними здібностями. Вони живуть серед решти звичайного населення і ніхто про них не здогадується.

Професор Ксав'єр створив школу для таких мутантів, щоб вони могли знайти притулок і навчитися чогось. У професора є ворог - Магнето, який збирає армію мутантів, щоб змінити історію людства…