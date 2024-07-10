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Топ-5 найкращих мультфільмів за 2023 рік для домашнього перегляду

10 липня, 2024 середа
18:10
Кіно мульфільми

ТОП-5 мульфільмів для дітей і дорослих на різний смак. Цього разу - це найкращі мультфільми за 2023 рік

Зміст

Людина-павук: Павутина всесвітів

Spider-Man: Across the Spider-Verse

США, 2023 рік

Мультфільм, фантастика, бойовик, пригоди

Тривалість: 2 години 20 хвилин

IMDb: 8,6

Майлз Моралес навчається у старшій школі та захищає Нью-Йорк як Людина-павук. Якось у місті з'являється новий суперлиходій — колишній учений Пляма. Після вибуху колайдера у першому фільмі його тіло вкрилося порталами, за допомогою яких він може переміщатися у просторі та потрапляти до інших вимірів. Щоб перемогти Пляму, Майлз поєднується з іншими Павуками…

 

Черепашки-ніндзя: Погром мутантів

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

США, Японія, Канада, 2023 року.

Мультфільм, фантастика, фентезі, бойовик, комедія, пригоди, сімейний.

Тривалість: 1 година 39 хвилин.

IMDb: 7,2.

15 років тому нью-йоркський учений розробив мутаген — речовину, яка перетворює тварин на антропоморфних гігантів. Мутаген пролився в каналізацію і потрапив на чотирьох черепашок та міського пацюка — з того часу вони живуть як сім'я. Пацюк-батько Сплінтер надмірно піклується про дітей і всіляко намагається захистити їх від зовнішнього світу. Але підлітки-черепашки вирішують все ж таки вибратися назовні, щоб зупинити мутанта Супермуху і заслужити любов людей…

 

Кіт у чоботях 2: Останнє бажання

Puss in Boots: The Last Wish

США, Японія, 2022 рік.

Мультфільм, комедія, пригоди, фентезі.

Тривалість: 1 година 42 хвилини.

IMDb: 7,8.

Кіт у чоботях рятує чергове місто від загрози і так витрачає своє восьме життя – у нього залишається останнє. Через це герою доводиться з жахом тікати від нового небезпечного супротивника — вовка-мисливця за головами. Але все можна виправити: коту потрібно відшукати Зірку, що впала, і загадати бажання відновити життя…

 

Хлопчик та птиця

Kimitachi wa Dou Ikiru ka

Японія, 2023 рік.

Аніме, мультфільм, драма, фентезі.

Тривалість: 2 години 4 хвилини.

IMDb: 7,6.

Хлопчик Махіто втратив маму — вона загинула під час пожежі в токійському шпиталі під час Другої світової війни. Через рік Махіто з батьком переїхав до заміського маєтку до Нацуко — тітки хлопчика, яка вагітна від його тата і незабаром вийде за нього заміж. Одного разу на озері біля будинку Махіто бачить чаплю, що говорить. Та розповідає хлопчику, що його мама жива, але щоб її знайти, Махіто доведеться вирушити за птахом у занедбану вежу…

 

Німона

Nimona

США, 2023 рік.

Мультфільм, фантастика, фентезі, бойовик, трилер, драма, комедія, пригоди, сімейний.

Тривалість: 1 година 41 хвилина.

IMDb: 7,6.

Балістер Блекхарт проходить посвячення в лицарі в світі футуристичного середньовіччя. Він простолюдин, який удостоївся такої честі. Під час церемонії хтось убиває королеву, і в цьому помилково звинувачують Балістера. Герою вдається втекти, але при втечі він втрачає руку. Домогтися справедливості Балістер може лише за допомогою дівчинки-перевертня Німони…

Теги:
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Суспільство
Культура
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