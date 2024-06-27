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Шпигунські комедії за 2023 рік: Наша чергова п’ятірка фільмів

27 червня, 2024 четвер
19:00
Кіно шпигуни

Наша чергова п’ятірка фільмів. Цього разу - про шпигунів. Якщо вам нудно, вас замучив турботами день, радимо відволіктись на перегляд шпигунського фільма. Час, який ви проведете за переглядом, відволіче від проблем

Зміст

АГЕНТ 9: МІСІЯ ЗНИЩИТИ 

MR-9: DO OR DIE

Оригінальна назва: মাসুদ রানা

Рік: 2023

Країна: США, Бангладеш

Жанр: бойовик, трилер, шпигунський фільм, екранізація

Режисер: Асіф Акбар

Актори: Абм Сумон, Френк Грілло, Майкл Джей Уайт, Олег Прудіус, Сакші Прадхан, Келлі Грейсон, Джей Ті Томангі, Ніко Фостер, Метт Пасмор, Омі Вайдя, Мігель Інсігнарес, Міккі Вагнер, Ремі Грілло, Атікур Рашман Хім Тамас Надас, Вінсент І Макденієл, Шеннон Рітч, Мейін Ван

Екранізація роману Казі Анвара Хусейна "Масуд Рана: Пагорб руйнування". Про спецоперацію за участю секретного агента контррозвідки Бангладеш під кодовим ім'ям MR-9…

 

БЕЗ ВІДПОВІДІ 

GHOSTED

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: бойовик, мелодрама, пригоди, шпигунський фільм

Режисер: Декстер Флетчер

Актори: Ана де Армас, Кріс Еванс, Едріан Броуді, Майк Мо, Тейт Донован, Емі Седаріс, Ліззі Бродвей, Мустафа Шакір, Ентоні Макі, Джон Чо, Себастьян Стен, Райан Рейнольдс, Анна Дівер Сміт, Тім Тлейк Нельсон Стів Парк, Хамза Шабазз, Берн Горман, Марван Кензарі, Ісраель Воан

Коул закохується в загадкову Седі, але з'ясовується, що вона є секретним агентом. Перш ніж вони встигають піти на друге побачення, Коул і Седі вирушають у пригоду, щоб урятувати світ…

 

КРОЛЯЧА НОРА 

RABBIT HOLE

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: бойовик, драма, трилер, шпигунський фільм

Режисери: Гленн Фікарра, Джон Рекуа

Актори: Кіфер Сазерленд, Чарльз Денс, Джейсон Батлер Харнер, Мета Голдінг, Роб Ян, Олександра Кастільо, Дін Армстронг, Джед Ріс, Енід Грем, Уенді Маккена, Метью МакФедзін, Джонас Чернік, Еліза Кампанелла, Стівен Богаер, Джоржа , Ісхан Дейве, Джамаал Елліс, Джамал Грант, Маркіян Винник

Джон Уїр - корпоративний шпигун, майстерний в обмані. Таємнича влада, яка контролює світ, звинувачує його у вбивстві, після чого Уїр вступає з нею у боротьбу…

 

МІСІЯ НЕЗДІЙСНЕННА. Смертельна розплата. ЧАСТИНА 1 

MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: бойовик, пригоди, трилер, шпигунський фільм

Режисер: Крістофер Маккуоррі

Актори: Том Круз, Вінг Реймз, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кірбі, Генрі Черні, Есай Моралес, Фредерік Шмідт, Хейлі Етвелл, Пом Клементьєфф, Ші Уіґем, Роб Делані, Індіра Варма, Марк Гетіс, Марк Гетіс, Ентон Саундерс, Марцін Дороцінський, Михайло Сафронов, Еніс Чун-Ян

Продовження фільму "Місія нездійсненна: Наслідки" (2018), сьома частина франшизи "Місія нездійсненна". Герої приступають до своєї найнебезпечнішої місії, полюючи за жахливою новою зброєю, яка загрожує всьому людству. Коли на карту поставлено контроль над майбутнім, а темні сили з минулого Ітану наближаються, починається смертельна гонка по всьому світу…

 

ОПЕРАЦІЯ "ФОРТУНА": МИСТЕЦТВО ПЕРЕМОГТИ 

OPERATION FORTUNE: RUSE DE GUERRE

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: бойовик, трилер, шпигунський фільм

Режисер: Гай Річі

Актори: Джейсон Стетем, Обрі Плаза, Джош Хартнетт, Кері Елвіс, Багзі Малоун, Х'ю Грант, Лурдес Фаберес, Макс Бізлі, Пітер Фердинандо, Євгенія Кузьміна, Сем Дуглас, Каан Урганджіоглу, Ергун Куюджу, Бестемсу Аксель Устюн, Конор МакНілл, Ніколас Фейсі, Антоніо Бусторфф

Елітний розвідник Орсон Форчун отримав нове завдання: зупинити продаж та розповсюдження смертельної зброї. Але самому йому цю місію не потягнути. Він змушений об'єднатися з найкращими оперативниками світу, а також відомим кіноактором, який надасть хвацькій групі переконливе прикриття. На коні доля людства, але цього разу супершпигунам доведеться грати за правилами Голлівуду…

Теги:
Новини
Суспільство
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