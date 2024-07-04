Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Наша чергова п’ятірка фільмів: цього разу - жахи 2023

Наша чергова п’ятірка фільмів: цього разу - жахи 2023

4 липня, 2024 четвер
16:00
Кіно ужас

Стресуєте й бажаєте перемкнутись на чужі стреси? Тоді вам варто переглянути нашу підбірку фільмів-жахів. Сумувати вам не буде часу, а ваші проблеми - розвіються

Зміст

Сталкер. Чорна пліснява

Black Mold

Жанр:Драми, Трилери, Жахи

Рік: 2023

У ролях: Агнес Олбрайт, Ендрю Бейлс, Джеремі Холм, Кайто Аасе, Мейсі Мерлок

"Сталкер. Чорна пліснява" - це напружений трилер, який розповідає про пригоди фотографа на ім'я Брук та її друга, коли вони вирішують дослідити покинутий...

 

Годзілла: Мінус один

Godzilla Minus One

Жанр:Драми, Жахи, Фантастика, Пригоди, Бойовики

Рік: 2023

У ролях: Мінамі Хамабе, Рюносуке Каміки, Сакура Андо, Кураносуке Сасакі, Мунетака Аокі

Після закінчення Другої світової війни Японія опинилася в глибокій кризі, але поява Годзіли тільки посилила це становище, ставлячи країну в стан ще...

 

Дев'ята брама: Пандемоніум

Pandemonium

Жанр: Жахи

Рік: 2023

У ролях: Арбен Байрактарай, Південно Дійон, Офелія Колб, Карл Лафоре, Манон Мендівід

Натан і Даніель прокидаються на місці автокатастрофи, розгублені і, на перший погляд, неушкоджені. Незабаром вони починають усвідомлювати, що реальність довкола них не...

 

Сезон обрізки

Trim Season

Жанр:Трилери, Жахи

Рік:2023

У ролях:Бетлхем Мільйон, Олександра Ессоу, Еллі Іоаннідес, Бекс Тейлор-Клаус, Джейн Бедлер

Група молодих людей вирішує вирушити на віддалену ферму в горах, де вирощують марихуану, сподіваючись швидко заробити гроші. Після прибуття вони виявляють, що...

 

Обряд. У владі демона

Di Ambang Kematian

Жанр: Жахи

Рік:2023

Режисер:Азхар Кіної Лубіс

У ролях: Таскья Намья, Вафда Саїфан Лубіс, Теку Ріфну Вікана, Кінарьосіх, Еллі Д. Лусан

2002 року батько дівчинки Надії проводить ритуальний жертовний обряд, під час якого гине її мати. Через 10 років за таких обставин помирає і...


 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Карта бойових дій: Покровськ
4 липня, 2024 четвер
Ворожа артилерія вже дістає до траси Покровськ - Костянтинівка, - головред "Суспільне Донбас"
Володимир Зеленський
3 липня, 2024 середа
Готуються рішення, які допоможуть українцям в умовах дефіциту електрики й перебоїв з мобільним звʼязком, - Зеленський
На дні знищеного Каховського водосховища виявили мотику V-III тис. до н. е.
3 липня, 2024 середа
На дні знищеного Каховського водосховища виявили археологічну знахідку V-III тис. до н. е.
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 липня
17:03
відключення електроенергії
Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла
17:00
Щепан Войцик
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
16:56
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку
16:54
Аналітика
протести ФОПів
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%. Дослідження YouControl
16:45
Виставка "Скарби Криму. Повернення"
"Скарби Криму. Повернення": у Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років
16:32
Алін Феррейра
У Бразилії після пластики сідниць померла 33-річна блогерка
16:27
Саміт миру. Володимир Зеленський
"Я не хочу халепи для своєї держави", - Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
16:17
Оновлено
Росія 3 липня атакувала газову інфраструктуру Полтавщини: загинула людина, є поранені
16:13
путін
Путін заявив, що стамбульські угоди можуть стати основою перемовин з Україною
16:08
OPINION
Михайло Жернаков
Оновлена ВККС дуже сердобольна
16:02
Після отримання ЗРК Patriot жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили
15:54
ЗСУ, мобілізація
Майже 1 млн українців призовного віку є "фактично невидимими" для держави, – нардеп Наталуха
15:48
На фото: Емінем
Емінем у брутальному відео оголосив дату виходу альбому The Death of Slim Shady
15:46
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
"Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я", - Зеленський про вплив Єрмака
15:29
імпорт електроенергії
Україна наростила імпорт електроенергії для подолання дефіциту: ситуація в енергосистемі станом на 4 липня
15:21
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
РФ передає цехи заводів на ТОТ своїм підприємствам ВПК, - Спротив
15:11
будинок, ключі від будинку
Уряд виділив 5,7 млрд грн на купівлю житла для ветеранів
15:07
Ексклюзив
ЗСУ
Війна рухається у напрямку патової ситуації, - військовий експерт Ступак
14:52
Оновлено
РФ на світанку вдарила по Куп'янському району Харківщини: поранені 4 людини
14:47
БпЛА "Лютий"
Держава зможе закуповувати дрони українських виробників через Prozorro, - Федоров
14:45
Оновлено
Зруйнований музей Григорія Сковороди
Російському полковнику, який наказав атакувати музей Григорія Сковороди на Харківщині, повідомили про підозру
14:24
Склади ракет Х-22 виявили партизани в Ленінградській області
14:06
OPINION
Ірина Геращенко
З Безуглої ліплять нового Арестовича
13:59
спека
Наталка Діденко розповіла, де 5 липня можливі дощі та коли спека сягне +40 °C
13:58
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 липня: скільки коштують долар та євро
13:25
Оновлено
Начальник Генштабу Збройних сил Польщі Кукула прибув до Києва та зустрівся із Сирським
13:23
Ексклюзив
Ростислав Карандєєв
"За пару місяців вийдемо на фіналізовані рішення": Карандєєв про роботу над позовами проти РФ у міжнародних судах
13:18
Вилаяв ветерана на протезах, який працює у ветклініці: радник віцепрем'єрки Стефанішиної втратив посаду
13:01
Ексклюзив
Карта бойових дій: Часів Яр
"Є межа можливостей": майор запасу НГУ Гетьман про ймовірність відходу ЗСУ з Часового Яру
12:47
Тейлор Свіфт
Мер німецького Гельзенкірхена погодилась перейменувати місто через концерти Тейлор Свіфт
12:36
голосування, сесія
Десять народних депутатів жодного разу не проголосували у 2024 році, - КВУ
12:29
Кевін Спейсі
Виправданий у справі про сексуальне насильство Кевін Спейсі отримає нагороду на Сицилії за життєві досягнення 
12:24
ВПС Туреччини
Туреччина заявила про повітряну операцію на півночі Іраку проти військових об'єктів курдів
12:20
Інтерв’ю
Мобілізація
Аспірантура не дорівнюватиме відстрочці. Пояснює військовий адвокат
12:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Міст" України до НАТО може бути небезпечним, а Путін і Сі на саміті Євразійського блоку безпеки вітають зближення своїх країн. Акценти світових ЗМІ 4 липня
12:07
OPINION
Валерій Пекар
Нам треба переконати союзників, що поразка Росії припустима
12:02
"Голодомор. Історія неусвідомленої травми" Віталія Огієнка
Викладачка Кембридзького університету Маттінглі звинуватила автора книги про Голодомор Огієнка у плагіаті
11:43
Коригували удари по військових об'єктах: затримано наречених, які працювали на РФ
11:35
Оновлено
Такер Карлсон
Такер Карлсон, який брав інтерв'ю в Путіна, заявив, що поговорить із Зеленським. У президента відреагували
11:24
Ексклюзив
Ворог намагається вистежити F-16 на українських летовищах, - авіаційний експерт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV