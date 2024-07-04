Наша чергова п’ятірка фільмів: цього разу - жахи 2023
Стресуєте й бажаєте перемкнутись на чужі стреси? Тоді вам варто переглянути нашу підбірку фільмів-жахів. Сумувати вам не буде часу, а ваші проблеми - розвіються
Сталкер. Чорна пліснява
Black Mold
Жанр:Драми, Трилери, Жахи
Рік: 2023
У ролях: Агнес Олбрайт, Ендрю Бейлс, Джеремі Холм, Кайто Аасе, Мейсі Мерлок
"Сталкер. Чорна пліснява" - це напружений трилер, який розповідає про пригоди фотографа на ім'я Брук та її друга, коли вони вирішують дослідити покинутий...
Годзілла: Мінус один
Godzilla Minus One
Жанр:Драми, Жахи, Фантастика, Пригоди, Бойовики
Рік: 2023
У ролях: Мінамі Хамабе, Рюносуке Каміки, Сакура Андо, Кураносуке Сасакі, Мунетака Аокі
Після закінчення Другої світової війни Японія опинилася в глибокій кризі, але поява Годзіли тільки посилила це становище, ставлячи країну в стан ще...
Дев'ята брама: Пандемоніум
Pandemonium
Жанр: Жахи
Рік: 2023
У ролях: Арбен Байрактарай, Південно Дійон, Офелія Колб, Карл Лафоре, Манон Мендівід
Натан і Даніель прокидаються на місці автокатастрофи, розгублені і, на перший погляд, неушкоджені. Незабаром вони починають усвідомлювати, що реальність довкола них не...
Сезон обрізки
Trim Season
Жанр:Трилери, Жахи
Рік:2023
У ролях:Бетлхем Мільйон, Олександра Ессоу, Еллі Іоаннідес, Бекс Тейлор-Клаус, Джейн Бедлер
Група молодих людей вирішує вирушити на віддалену ферму в горах, де вирощують марихуану, сподіваючись швидко заробити гроші. Після прибуття вони виявляють, що...
Обряд. У владі демона
Di Ambang Kematian
Жанр: Жахи
Рік:2023
Режисер:Азхар Кіної Лубіс
У ролях: Таскья Намья, Вафда Саїфан Лубіс, Теку Ріфну Вікана, Кінарьосіх, Еллі Д. Лусан
2002 року батько дівчинки Надії проводить ритуальний жертовний обряд, під час якого гине її мати. Через 10 років за таких обставин помирає і...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.27
- Актуальне
- Важливе