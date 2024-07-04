Наша чергова п’ятірка фільмів: цього разу - жахи 2023

Сталкер. Чорна пліснява

Black Mold

Жанр:Драми, Трилери, Жахи

Рік: 2023

У ролях: Агнес Олбрайт, Ендрю Бейлс, Джеремі Холм, Кайто Аасе, Мейсі Мерлок

"Сталкер. Чорна пліснява" - це напружений трилер, який розповідає про пригоди фотографа на ім'я Брук та її друга, коли вони вирішують дослідити покинутий...

Годзілла: Мінус один

Godzilla Minus One

Жанр:Драми, Жахи, Фантастика, Пригоди, Бойовики

Рік: 2023

У ролях: Мінамі Хамабе, Рюносуке Каміки, Сакура Андо, Кураносуке Сасакі, Мунетака Аокі

Після закінчення Другої світової війни Японія опинилася в глибокій кризі, але поява Годзіли тільки посилила це становище, ставлячи країну в стан ще...

Дев'ята брама: Пандемоніум

Pandemonium

Жанр: Жахи

Рік: 2023

У ролях: Арбен Байрактарай, Південно Дійон, Офелія Колб, Карл Лафоре, Манон Мендівід

Натан і Даніель прокидаються на місці автокатастрофи, розгублені і, на перший погляд, неушкоджені. Незабаром вони починають усвідомлювати, що реальність довкола них не...

Сезон обрізки

Trim Season

Жанр:Трилери, Жахи

Рік:2023

У ролях:Бетлхем Мільйон, Олександра Ессоу, Еллі Іоаннідес, Бекс Тейлор-Клаус, Джейн Бедлер

Група молодих людей вирішує вирушити на віддалену ферму в горах, де вирощують марихуану, сподіваючись швидко заробити гроші. Після прибуття вони виявляють, що...

Обряд. У владі демона

Di Ambang Kematian

Жанр: Жахи

Рік:2023

Режисер:Азхар Кіної Лубіс

У ролях: Таскья Намья, Вафда Саїфан Лубіс, Теку Ріфну Вікана, Кінарьосіх, Еллі Д. Лусан

2002 року батько дівчинки Надії проводить ритуальний жертовний обряд, під час якого гине її мати. Через 10 років за таких обставин помирає і...