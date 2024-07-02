Шукаєте захоплюючий фільм: Наша п’ятірка про релігію за 2023 рік

Ти тут, Боже? Це я, Маргарет (2023)

Are You There God? It's Me, Margaret

Сімейний, Драма, Комедія

США

Шестикласниця Маргарет Саймон та її родина переїжджають із Нью-Йорка до передмістя Нью-Джерсі. Оскільки її мати християнка, а батько єврей, вона вирушає на пошуки, щоб дізнатися свою релігійну ідентичність…

Стук у двері (2023)

Knock at the Cabin

Трилер, Детектив, Жах

США, Японія, Китай

Щаслива пара з семирічною дочкою відпочиває у лісовому котеджі біля озера. Раптом у них на порозі виникають чотири незнайомці, озброєні дивовижними знаряддями, і ставлять відпочиваючим ультиматум: або ті вибирають і вбивають когось зі своєї сім'ї, або настає апокаліпсис, і решта людства гине в пекельних ...

Колір пурпуровий (2023)

The Color Purple

Мюзикл, Драма

США

Історія трьох афроамериканських жінок, які допомагають одна одній у нелегких умовах життя на півдні США на початку XX століття. Жінки стикаються у своєму житті з багатьма труднощами, але зрештою знаходять надзвичайну силу і надію в непорушні узи сестринства. Американський музично-драматичний фільм Блитца Базавуле за однойменним романом Еліс...

Прокляття черниці 2 (2023)

The Nun II

Трилер, Детектив, Жах

США

1956, Франція. Священика вбито, зло поширюється, і сестра Ірен знову стикається віч-на-віч із злобною силою Валака, черниці-демона…

Революція Ісуса (2023)

Jesus Revolution

Драма

США

1960-ті. Бунтуючий підліток Грег Лорі шукає сенс у житті. Шлях приводить його до Південної Каліфорнії до руху "Революція Ісуса". Пастор Чак Сміт стає наставником Грега. Саме він відчинить двері своєї церкви цілому поколінню шукачів та хіпі, тим самим сприяючи останньому великому релігійному руху...