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Цікаві фільми про привидів. Які новинки нам очікувати в 2024 році

29 травня, 2024 середа
19:00
Кіно жахи

Якщо ви шукаєте темний, психологічний, містичний фільм, то цей список для вас. У сюжетах кінокартин присутні такі складові як: привиди, секрети, терор, цвинтарі, мерці, гробівці, духи та інші цікаві теми в жанрах жах, триллер та пригода

Зміст

Мисливці за привидами. Крижана імперія (2024)

Головні герої фільму "Мисливці за привидами: Крижана імперія" – родина Шпенглер, яка приїжджає туди, де все почалося у вісімдесятих роках – до легендарної пожежної частини Нью-Йорка. Шпенглери знають, що мисливці за привидами не лише ловили шкідників із потойбічного світу, але й облаштували надсекретну дослідницьку лабораторію, де є неймовірне обладнання для знищення нечисті…

 

Прокляття "Поклик могили" (2024)

Після ексгумації останків із стародавнього загадкового поховання наукова експедиція стикається із серією незрозумілих і лякаючих подій. Вчені, керуючись жагою до знань і відкриттів, несподівано виявляють, що порушили спокій стародавнього прокляття. Містична сила, що довгі століття спала в могилі, тепер звільнена і жадає відплати…

 

Могильні муки (2024) 

Cита - підліток, що пережила страшну трагедію: її батьки загинули в теракті смертника. З цього моменту дівчиною заволоділа сила релігійного фанатизму. Cита стає одержима пошуком самого потужного лиходія, щоб після його смерті поховати себе поруч з ним. Вона хоче довести, що обіцяні релігією смертні муки - брехня…

 

Назустріч смерті (2024) 

Секар намагається самотужки утримувати своїх трьох дітей, він відкрив продуктовий кіоск. Останнім часом чоловік почав хвилювався, тому що його товари почали швидко втрачати свіжість. Секар пішов до Мака Амбара, шамана…

 

Жереб (2024)

Молодий талановитий письменник Бен Мейрс приїжджає в місто своєї юності в пошуках натхнення. Нещодавно він пережив трагедію, тому прагне до спокою. Але на спокій в цьому місті розраховувати не варто. Один за другим тут зникають люди…


жереб

Фото: загальнодоступні джерела



 
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Новини
Суспільство
Культура
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