Турецький актор, зірка "Величного століття" Бурак Озчівіт зніметься в російському фільмі, - росЗМІ
Турецький актор Бурак Озчівіт, найбільш відомий в Україні за роллю Балі Бея в серіалі "Величне століття. Роксолана", візьме участь у зйомках з актором зі "Слова пацана"
Про це повідомили в російському телеграм-каналі Mash.
За інформацією росіян, популярний турецький актор та модель Бурак Озчівіт уперше зніметься у російському фільмі. Він нібито вже дав згоду на участь у проєкті разом із Рузілем Мінекаєвим - російським актором, який знявся у пропагандистському серіалі "Слово пацана".
Повідомляється, що сцени з Бураком зніматимуться в місті Ельмет, Татарстан.
На 24 серпня на ім'я актора заброньовано номер в одному з готелів Казані.
"Гонорар турецького принца тримається в секреті, але, як нам розповіло джерело, один знімальний день зірки "Величного століття" та інших турецьких серіалів коштує 1,5 до 3 мільйонів рублів (від $17 тис. до $33 тис.)", - додало видання.
Турецькі ЗМІ про це не писали, проте 3 серпня місцеве видання Tuna Gazete повідомило, що Бурак Озчівіт став новим рекламним обличчям мережі супермаркетів "Пятьорочка", що є однією з найбільших роздрібних мереж Росії X5 Group.
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