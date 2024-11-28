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Творець "Відчайдушних домогосподарок" Марк Черрі планує перезапустити серіал

Дар'я Тарасова
28 листопада, 2024 четвер
12:32
Кіно

Керівник, сценарист і продюсер популярного серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Марк Черрі має ідею зняти приквел, події якого розгортатимуться у 1966 році

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Про це він сказав в інтервʼю People.

Творець американського серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Марк Черрі поділився, що хотів би розповісти ще одну історію про свого "улюбленого персонажа" з цього популярного шоу.

"Правда в тому, що я маю пару ідей, як це зробити", - сказав він.

Після завершення останнього сезону в травні 2012 року Марк Черрі продовжує спілкуватися з багатьма своїми колегами з серіалу, який розповідає про жінок з Вістерія Лейн - вулиці у вигаданому містечку Феарв'ю.

"Я зустрічався з багатьма людьми, зокрема з Марсією [Крос], коли Єва Лонгорія отримувала свою зірку на Алеї слави. У мене була Фелісіті [Гаффман] кілька місяців тому. Ми з Брендою Стронг будуємо спільні плани. А брат Дага Савана живе на моїй вулиці, тож я іноді теж стикаюся з Дагом. Мені подобався мій акторський склад, і я дорожу цими людьми — щоразу, коли я стикаюся з кимось із них, ми близькі, ніби час не минув", - поділився продюсер.

Він зазначив, що вдячний всім акторам.

"Ви можете написати справді чудовий сценарій, але якщо ви не знайдете потрібних акторів, які правильно вимовляють слова, це не матиме великого значення. У мене було кілька пілотів, у яких, я думаю, я не отримав потрібний акторський склад, але в цьому випадку боги кастингу були зі мною. Мені пощастило", - наголосив Черрі.

Кажучи про перезапуск шоу, він зізнався, що має ідеї.

"Я, мабуть, хотів би реалізувати цю ідею, можливо, в більш ранньому десятилітті. Тому що персонаж, за яким я найбільше сумую, — це Вістерія Лейн. Це був найвеселіший ігровий майданчик, який колись був у когось в історії телебачення, тому що ми володіли всією вулицею. Я знаю цю вулицю, як свої п'ять пальців. Коли хтось знімає рекламу на цій вулиці, я одразу це розумію, бо я знаю всі ці будинки, я знаю географію. Це було таке веселе місце для зйомок. І були моменти, коли я думав: Знаєте що? Цікаво, чи я зможу створити Вістерія Лейн десь у 1966 році", - поділився він.

Черрі каже, що частина його "хотіла б повернутися і зробити це знову" завдяки мудрості, яка прийшла з часом.

"Я почав повертатися і думати: "Добре, ось чому це спрацювало, чи ось такий мій підхід до цього". Я зробив деякі речі правильно у першому сезоні, які були інтуїтивними, а не інтелектуальними. І я відчуваю, що якби у мене колись з'явився шанс знову зробити це шоу, я б упорався з роботою краще. Я багато чого навчився", - розповів продюсер.

Утім він зазначає, що для перезавантаження потрібна справді вагома художня причина. 
 

Теги:
Новини
Культура
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