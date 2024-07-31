Творці "Дому дракона" розповіли, де в другому сезоні можна побачити Джорджа Мартіна

Про це пише Game spot.

Шоуранери приквелу "Гри престолів" знайшли обхідний шлях, щоб показати у серіалі "Дім дракона" автора фентезі-всесвіту Джорджа Мартіна, який не хотів зніматися в серіалі.

Епізодична, майже миттєва дія відбувається на початку епізоду, під час протистояння між Деймоном Таргарієном і молодим Оскаром Таллі. Сцена розгортається у внутрішньому дворику Гарренхола. Обличчя Мартіна можна помітити на чар-дереві біля Гарренхола. Сцена, де це видно, триває всього кілька секунд в останньому епізоді сезону. Персонаж письменника в ній не говорить. То ж помітити його там дуже важко.

Чар-дерево — це центральний елемент давнього релігійного культу у всесвіті "Гри престолів". Вважається, що в цих деревах живуть старі боги. Вони мають очі, через які спостерігають за людьми, але в їх життя не втручаються.

"Що чудово в серіалі, так це те, що все настільки засноване на персонажах, що навіть дерево є персонажем", — сказав продюсер Томас Гортон про величезне дерево, яке було виліплено спеціально для сцени.

Фото: gamespot

До цього Мартін не з'являвся в серіалах, створених за його книгами. Щобільше, він раніше заперечував, що з'явиться в кадрі.

"Завдання полягало в тому, щоб глядачі відчули, що бачать когось схожого на нього, але не певні до кінця", — пояснив артдиректор серіалу Домінік Мастерс появу обличчя письменника.