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У 33-річному віці померла акторка серіалу "Ходячі мерці" Келлі Мак

Дар'я Тарасова
6 серпня, 2025 середа
14:36
Кіно

Американська акторка Келлі Мак, яка знялася у серіалах "Ходячі мерці", "Медики Чикаго" і "9-1-1", померла 2 серпня від пухлини мозку

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Про це пише Deadline.

Американська акторка Келлі Мак, найбільш відома за участю в серіалі "Ходячі мерці" та кількох фільмах, померла 2 серпня від гліоми (пухлини мозку) в Цинциннаті, США. Про це повідомила її родина. Акторці було 33 роки.

Мак зіграла Адді у п'яти епізодах 9 сезону серіалу "Ходячі мерці" на каналі AMC у 2018-19 роках. У фіналі того сезону її та 10 інших персонажів викрадають "Шептуни", що призводить до смертельних наслідків.

У її кар'єрі також є запрошені ролі в телесеріалах "9-1-1", "Медики Чикаго", спін-оффі "Американської сімейки" Schooled і кількох мінісеріалах. Вона також з'явилася в кількох художніх фільмах.

Останні 11 років вона жила в Лос-Анджелесі, працюючи в кіно, на телебаченні та в рекламі, а також виконуючи ролі закадрового голосу. Мак озвучила Гвен Стейсі в анімації "Людина-павук: Навколо всесвіту", яка отримала "Оскар".

Мак також була виконавчою продюсеркою Universal, майбутнього повнометражного фільму сценариста та продюсера Стівена Портленда, в якому вона також знялася. Вона написала сценарій, зрежисувала та змонтувала короткометражний фільм 2015 року "Позитив" і працювала оператором-постановником короткометражного фільму 2014 року "Королівство".

 

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