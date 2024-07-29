У 78-річному віці помер український кінорежисер Олег Фіалко
Після тривалої хвороби помер Заслужений діяч мистецтв України, режисер фільму про Соломію Крушельницьку "Повернення Баттерфляй" та "Бич Божий" Олег Фіалко
Про це у facebook повідомив ексголова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач.
27 липня на 79-му році життя через тривалу хворобу помер український режисер і сценарист Олег Фіалко. Певний час кінорежисер проходив лікування за кордоном.
28 липня Фіалку виповнилося 78.
"Він хворів, довго і важко. Опинився на чужині, де знайшлися добрі люди – і допомогли. Та болячки усе ж взяли гору. 78 - начебто й немало, одначе поважний вік з Олегом не в’язався. Він завжди виглядав людиною, зарядженою жити по-молодому. Мав дві освіти – кінознавчу і режисерську, а ще – був по-справжньому артистичним", - написав Тримбач.
Фіалко був учнем Миколи Мащенка. Кіра Муратова не раз була в ролі глядача його вистав.
"То ж і не дивно, що у своїй "Мелодії для шарманки" (2009) вона зняла його в епізоді, де Олег фактично зіграв самого себе – режисера, який ні на мить не виходить з професійної комунікативної мережі", - поділився Тримбач.
Він пригадав, що Фіалком захоплювалися за радянських часів, але "скінчилось це захоплення фільмом "Імітатор" (1990) - фарсовою комедією про систему радянської влади, де все фальшиво і де все імітується, з голосом включно".
Фіалко відомий роботою над фільмом "Повернення Баттерфляй" (1982) - оригінальним байопіком про драматичні сторінки біографії знаменитої співачки Соломії Крушельницької за сценарієм Валерії Врублевської.
"У Спілці кінематографістів Олег Фіалко був однією з найпомітніших і найяскравіших постатей. Пригадую рубіж 1980-90-х, коли у Спілці все кипіло, все перекидалось дриґом. Олег входив до спілчанського керівництва, його яскраві, артистично огранені виступи назавжди в пам’яті", - додав Тримбач.
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