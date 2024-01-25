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У Києві вперше покажуть режисерську версію фільму "Мої думки тихі"

25 січня, 2024 четвер
10:08
Кіно Мої думки тихі

В неділю, 28 січня, в Києві у Будинку кіно вперше покажуть режисерську версію фільму "Мої думки тихі"

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив режисер фільму Антоніо Лукіч.

"Я знайшов супер старий 6 гігабайтовий файл з чорновим першим монтажем "Мої думки тихі". Дивитись його неможливо, бо це парад бездарності режисера та зізнання в невмінні. Мартін Скорсезе не дарма казав, що якщо ти виклав перший чорновий монтаж і він тобі подобається - щось пішло не так. Ось це "не так" довжиною майже в 3 години ми збираємось вперше і сподіваюсь єдиний раз показати", - написав автор стрічки. 

Також він зазначив, що реєстрацію було закрито за годину, але раптом з’являться ще місця, про це повідомлять. 

"Фільм родом із Закарпаття, тому зазначу що 100% відсотків добровільних внесків іде на Рух підтримки закарпатських військових-Ужгород", - додав Лукіч.

  • 14 травня у рамках Європейського фестивалю кіно в Бахрейні відбудувся показ українського фільму "Мої думки тихі".
Теги:
Суспільство
Культура
Україна
мистецтво
українське кіно
новини Києва
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