У Бахрейні покажуть український фільм "Мої думки тихі"

Про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах і за сумісництвом у королівстві Бахрейн

"Запрошуємо українську громаду Бахрейну та всіх бажаючих відвідати показ фільму "Мої думки тихі" українського режисера Антоніо Лукіча в рамках Європейського фестивалю кіно в Бахрейні. Показ відбудеться у неділю, 14 травня, о 19 год. у приміщенні Alliance Francaise Bahrain", - йдеться в дописі

У посольстві також повідомили, що фільм буде демонструватись українською мовою з англійськими субтитрами. Вхід безкоштовний.