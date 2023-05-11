У Бахрейні покажуть український фільм "Мої думки тихі"
14 травня у рамках Європейського фестивалю кіно в Бахрейні відбудеться показ українського фільму "Мої думки тихі"
Про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Об'єднаних Арабських Еміратах і за сумісництвом у королівстві Бахрейн
"Запрошуємо українську громаду Бахрейну та всіх бажаючих відвідати показ фільму "Мої думки тихі" українського режисера Антоніо Лукіча в рамках Європейського фестивалю кіно в Бахрейні. Показ відбудеться у неділю, 14 травня, о 19 год. у приміщенні Alliance Francaise Bahrain", - йдеться в дописі
У посольстві також повідомили, що фільм буде демонструватись українською мовою з англійськими субтитрами. Вхід безкоштовний.
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