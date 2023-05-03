Понад мільйон квитків було придбано на мультфільм "Мавка" за 9 вікендів
За дев'ять вікендів прокату мультфільму "Мавка. Лісова пісня" на стрічку було придбано 1 124 323 квитки
Про це пише Держкіно.
Сумарно касові збори "Мавки" становлять 141 454 595 грн.
"Після дев’ятого вікенду в українському прокаті на мультфільм "MAVKA" було куплено 1 124 323 квитків, а касові збори сумарно склали 141 454 595 грн. Прокат триває, тож долучайтесь до надзвичайної пригоди, що відбувається у Магічному Лісі, далеко за Чорною Горою", - йдеться у повідомленні.
- Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня. Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів.
- На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар-2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу.
- Згодом, стало відомо, що "Мавка" стала найкасовішим в Україні фільмом за часів незалежності.
- Також стрічка стала лідером переглядів у Франції.
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