Понад мільйон квитків було придбано на мультфільм "Мавка" за 9 вікендів

Про це пише Держкіно.

Сумарно касові збори "Мавки" становлять 141 454 595 грн.

"Після дев’ятого вікенду в українському прокаті на мультфільм "MAVKA" було куплено 1 124 323 квитків, а касові збори сумарно склали 141 454 595 грн. Прокат триває, тож долучайтесь до надзвичайної пригоди, що відбувається у Магічному Лісі, далеко за Чорною Горою", - йдеться у повідомленні.