Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Понад мільйон квитків було придбано на мультфільм "Мавка" за 9 вікендів

Понад мільйон квитків було придбано на мультфільм "Мавка" за 9 вікендів

3 травня, 2023 середа
15:43
Культура "Мавка. Лісова пісня"

За дев'ять вікендів прокату мультфільму "Мавка. Лісова пісня" на стрічку було придбано 1 124 323 квитки

Про це пише Держкіно.

Сумарно касові збори "Мавки" становлять 141 454 595 грн.

"Після дев’ятого вікенду в українському прокаті на мультфільм "MAVKA" було куплено 1 124 323 квитків, а касові збори сумарно склали 141 454 595 грн. Прокат триває, тож долучайтесь до надзвичайної пригоди, що відбувається у Магічному Лісі, далеко за Чорною Горою", - йдеться у повідомленні.

  • Анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня. Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів.  
  • На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар-2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу.
  • Згодом, стало відомо, що "Мавка" стала найкасовішим в Україні фільмом за часів незалежності.
  • Також стрічка стала лідером переглядів у Франції.
Кіно
українське кіно
Читайте також:
заморозки
2 травня, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко сказала, коли в Україні очікувати заморозків
Ангела Меркель
30 квітня, 2023 неділя
"Як можна так зневажати свободу?": в Офісі президента відповіли на заклик Меркель до переговорів з РФ
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
1 травня, 2023 понедiлок
Сьогодні над Київщиною була збита експериментальна ракета Х-101, - Згурець
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.36
    Купівля 37.36
    Продаж 37.96
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
3 травня
17:13
Оновлено
Росіяни завдали кількох авіаударів по Сумщині й обстріляли її з мінометів
17:03
Дмитро Медведєв
"Орден Степана Бандери": у ЦПД розповіли про новий наратив російської пропаганди, який запустив Медведєв
17:02
Оновлено
Пеглоу (ліворуч), "Дніпро-1" - "Металіст"
УПЛ: "Шахтар" переміг "Минай", "Дніпро-1" розбив "Металіст", результати інших матчів 24-го туру
17:01
Інтерв’ю
Режисер Валентин Васянович з камерою
"На всіх рівнях культурна спільнота сьогодні ігнорується", – кінорежисер Васянович
16:55
Оновлено
москва, кремль
РФ звинуватила Україну в ударі по Кремлю, у Зеленського відповіли
16:52
мультипредметний тест для українців
У США збільшили кількість міст для проходження мультипредметного тесту для українців
16:43
Дар’я Божко
СБУ повідомила про підозру поплічниці Кадирова на окупованій Луганщині
16:26
Двох російських військових засудили до 11 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільними на Чернігівщині
16:20
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Ми маємо надвелику потребу в далекобійній зброї, щоб ворог був обеззброєний територіально, - Гуменюк
16:18
Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку
16:14
Парламент Швейцарії
Політика "єдиного Китаю" під загрозою: в Швейцарії хочуть співпрацювати з парламентом Тайваню
16:00
OPINION
Карл Волох
Московські агенти владу не віддадуть. Запитайте у Червінського
15:59
Франсуа Фійон
"Після відставки маю право хоч паштет продавати на Червоній площі": експрем'єр Франції Фійон відповів на звинувачення у зв'язках з РФ
15:32
Оновлено
Володимир Зеленський та Саулі Нііністьо
Зеленський прибув до Фінляндії: обговорює посилення підтримки напередодні контрнаступу
15:14
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Росіяни звозять керований криміналітет на тимчасово окуповані території, аби залякувати українців, - Маляр
15:11
Оновлено
РФ вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона
РФ вдарила по гіпермаркету Херсона: є загиблі, також вдарили по залізничному вокзалу
15:07
5 травня на популярних стрімінгових платформах відбудеться прем'єра треку "Кохання сталь" у виконанні Марії Бурмаки
15:02
Китай та росія
Міллі: головне - не дати РФ та Китаю зблизитись у військовому плані
14:58
У Кременчуці демонтували погруддя Пушкіна
Верховна Рада спростила процедуру демонтажу пам’ятників російській спадщині
14:44
боєприпаси 155 мм
ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік
14:41
Нова Зеландія
Нова Зеландія оголосила про збільшення фінансової підтримки України та розширення санкцій для РФ
14:41
генерал Марк Міллі
Переговори почнуться тоді, коли РФ зрозуміє, що втрати перевищують вигоди, — генерал Марк Міллі
14:38
Ексклюзив
Окупанти
Військовий аналітик Гетьман заявив, що на Бахмутському напрямку "в окупантів закінчуються окупанти"
14:22
Ексклюзив
Режисер Валентин Васянович з нагородою Венеційського кінофестивалю
"За перемогу!": про що буде новий фільм режисера Васяновича
14:20
Falcon 9
SpaceX планує запустити ще 56 супутників Starlink
14:18
Марія Захарова
У МЗС Росії пригрозили Фінляндії "військово-технічними заходами", у разі появи баз США на її території
14:14
В Іспанії представили новий електрокар зі смоли та льону
Зі смоли, дерева та льону: в Іспанії представили новий електрокар
14:03
OPINION
Олександр Антонюк
Ракетні удари стали фішкою роспропаганди
13:55
хмари
У деяких регіонах України 4 травня очікується невелике похолодання з опадами, - синоптик Наталка Діденко
13:55
Ексклюзив
Українська ППО
Запас міцності нашої ППО значно вищий, ніж у ракетного арсеналу РФ , - експерт Defense Express Киричевський
13:50
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (праворуч)
Зеленський 13-14 травня відвідає Німеччину, - Tagesspiegel
13:48
санкції проти Росії
Новий пакет санкцій проти Росії представлять країнам-членам ЄС наступного тижня, – журналіст Йозвяк
13:45
Координаційний штаб
Із полону вдається повертати воїнів, про яких зовсім не було інформації, - Координаційний штаб
13:44
Косово та Сербія не змогли домовитися про нормалізацію відносин
13:43
Оновлено
Верховна Рада
Рада розширила перелік обставин для демобілізації і підтримала законопроєкт про відпустки військовим
13:42
СБУ викрили мережу ботоферм
СБУ викрили мережу ботоферм: дезінформували для розхитування обстановки в Україні
13:40
Через негоду в Руанді загинули вже понад 100 людей
13:27
Бородянка
Зеленський підписав закон про скасування податків на пошкоджену окупантами нерухомість
13:07
Крим – це Україна
З кінця 2022 року окупанти в Криму захопили 700 підприємств українців
12:50
У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі
У столиці Сербії семикласник розстріляв людей із пістолета, є загиблі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV