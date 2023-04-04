Український фільм "Мавка. Лісова пісня" став лідером переглядів у Франції
Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у французький прокат 29 березня та менше ніж за тиждень показів посів першу позицію серед переглядів
Про це інформує Державне агентство з питань кіно.
"Анімаційна стрічка вийшла в український прокат 2 березня, а вже з 29 березня вона вийшла на великі екрани французьких кінотеатрів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що за даними першого дня прокату, мультфільм "Мавка. Лісова пісня" у Франції посів першу позицію серед всіх прем’єрних релізів, обійшовши навіть блокбастер "Шазам! Лють богів".
Станом на понеділок, 3 квітня, у Франції було продано 160 827 квитків.
"Це означає другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році, п’яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку", - додають у Держкіно.
- "Мавка палає люттю": творці мультфільму випустили відео до річниці повномасштабного вторгнення.
- Як повідомлялося, анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" вийшов у широкий національний прокат 2 березня.
- Касові збори мультфільму "Мавка. Лісова пісня" за перший прокатний вікенд склали 24,9 млн грн, його подивились майже 190 тисяч глядачів.
- На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу.
- Стало відомо, що "Мавка" стала найкасовішим в Україні фільмом за часів незалежності.
- За чотири вікенди прокату касові збори "Мавка. Лісова пісня" склали 98 634 367 гривень.
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