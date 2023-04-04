Про це інформує Державне агентство з питань кіно.

"Анімаційна стрічка вийшла в український прокат 2 березня, а вже з 29 березня вона вийшла на великі екрани французьких кінотеатрів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що за даними першого дня прокату, мультфільм "Мавка. Лісова пісня" у Франції посів першу позицію серед всіх прем’єрних релізів, обійшовши навіть блокбастер "Шазам! Лють богів".

Станом на понеділок, 3 квітня, у Франції було продано 160 827 квитків.

"Це означає другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році, п’яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку", - додають у Держкіно.