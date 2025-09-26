У Китаї за допомогою ШІ в австралійському фільмі зробили гей-пару гетеросексуальною
У Китаї фільм "Одне ціле" (Together) австралійського режисера Майкла Шенкса зазнав цензури. Його обробили за допомогою штучного інтелекту, замінивши гомосексуальну пару на гетеросексуальну
Про це повідомляє BBC.
Австралійський фільм жахів "Одне ціле" зазнав цензури в китайському прокаті. У ньому здійснили цифрову обробку, щоб замінити ЛГБТ-пару на гетеросексуальну.
Такі зміни викликали негативну реакцію кіноглядачів у Китаї. Фільм жахів за участю Дейва Франко та Елісон Брі у головних ролях був показаний у кількох китайських кінотеатрах під час передпоказів 12 вересня. Глядачі зрозуміли, що деякі сцени зазнали змін, коли мережею поширилися скриншоти з оригінальними сценами.
Фільм мав вийти в широкий прокат 19 вересня, але станом на четвер, 25 вересня, він ще не транслювався в кінотеатрах.
Глобальний дистриб'ютор фільму, Neon, засудив монтаж, заявивши, що вони "не схвалюють [цей] несанкціонований монтаж... і вимагають припинення розповсюдження" фільму.
Фільм жахів про надприродне тіло, сценарій та режисер якого виступив австралієць Майкл Шенкс, розповідає про пару, яка переїжджає в сільську місцевість і стикається з таємничою силою, яка впливає на їхні тіла, життя та стосунки.
Фільм, прем'єра якого відбулася на кінофестивалі "Санденс"» у січні, а в США та Австралії він вийшов у липні, отримав переважно позитивні відгуки критиків і 90% оцінку актуальності на сайті оглядів фільмів Rotten Tomatoes.
Але щойно цього місяця в Китаї розпочалися попередні покази, глядачі помітили, що деякі сцени сексу та оголеності були цензуровані.
В одній сцені, де головний герой-чоловік був у душі, глядачі помітили, що в китайській версії було додано пару, щоб приховати оголене тіло головного героя.
Більшість скарг стосувалася зображення гей-пари: чоловіче обличчя було замінено на жіноче. Кілька згадок про одностатеві стосунки у фільмі також були видалені.
Для Китаю, де одностатеві шлюби не визнаються, а ЛГБТ-теми залишаються здебільшого табуйованими, не є рідкістю цензурувати ЛГБТ-контент.
