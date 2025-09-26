У Китаї за допомогою ШІ в австралійському фільмі зробили гей-пару гетеросексуальною

Про це повідомляє BBC.

Австралійський фільм жахів "Одне ціле" зазнав цензури в китайському прокаті. У ньому здійснили цифрову обробку, щоб замінити ЛГБТ-пару на гетеросексуальну.

Такі зміни викликали негативну реакцію кіноглядачів у Китаї. Фільм жахів за участю Дейва Франко та Елісон Брі у головних ролях був показаний у кількох китайських кінотеатрах під час передпоказів 12 вересня. Глядачі зрозуміли, що деякі сцени зазнали змін, коли мережею поширилися скриншоти з оригінальними сценами.

Фільм мав вийти в широкий прокат 19 вересня, але станом на четвер, 25 вересня, він ще не транслювався в кінотеатрах.

Глобальний дистриб'ютор фільму, Neon, засудив монтаж, заявивши, що вони "не схвалюють [цей] несанкціонований монтаж... і вимагають припинення розповсюдження" фільму.

Фільм жахів про надприродне тіло, сценарій та режисер якого виступив австралієць Майкл Шенкс, розповідає про пару, яка переїжджає в сільську місцевість і стикається з таємничою силою, яка впливає на їхні тіла, життя та стосунки.

Фільм, прем'єра якого відбулася на кінофестивалі "Санденс"» у січні, а в США та Австралії він вийшов у липні, отримав переважно позитивні відгуки критиків і 90% оцінку актуальності на сайті оглядів фільмів Rotten Tomatoes.

Але щойно цього місяця в Китаї розпочалися попередні покази, глядачі помітили, що деякі сцени сексу та оголеності були цензуровані.

В одній сцені, де головний герой-чоловік був у душі, глядачі помітили, що в китайській версії було додано пару, щоб приховати оголене тіло головного героя.

Більшість скарг стосувалася зображення гей-пари: чоловіче обличчя було замінено на жіноче. Кілька згадок про одностатеві стосунки у фільмі також були видалені.

Для Китаю, де одностатеві шлюби не визнаються, а ЛГБТ-теми залишаються здебільшого табуйованими, не є рідкістю цензурувати ЛГБТ-контент.

