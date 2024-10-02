У Польщі покажуть фільм Сеїтаблаєва "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту

Про це повідомляє Держкіно.

4 жовтня у Варшаві, у кіноклубі "Українського дому" пройде показ фільму "Кіборги. Герої не вмирають" українського режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеїтаблаєва.

Історія розгортається протягом двотижневого чергування у Донецькому аеропорту одного батальйону у 2014 році. Добровольча група вперше приїздить до гарячої точки, яку вже чотири місяці обороняють наші військові, та віч-на-віч стикаються зі страшним обличчям війни. Захищати її стають не лише професійні військові, а й добровольчі корпуси.

Фільм показуватимуть з англійськими субтитрами.

У фільмі зіграли В'ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Роман Ясіновський, Макар Тихомиров, Віктор Жданов, Олександр Піскунов, Костянтин Темляк, Роман Семисал.



