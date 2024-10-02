У Польщі покажуть фільм Сеїтаблаєва "Кіборги" про оборону Донецького аеропорту
У кіноклубі "Українського дому" у Варшаві 4 жовтня відбудеться показ військової драми Ахтема Сеїтаблаєва "Кіборги. Герої не вмирають"
Про це повідомляє Держкіно.
4 жовтня у Варшаві, у кіноклубі "Українського дому" пройде показ фільму "Кіборги. Герої не вмирають" українського режисера кримськотатарського походження Ахтема Сеїтаблаєва.
Історія розгортається протягом двотижневого чергування у Донецькому аеропорту одного батальйону у 2014 році. Добровольча група вперше приїздить до гарячої точки, яку вже чотири місяці обороняють наші військові, та віч-на-віч стикаються зі страшним обличчям війни. Захищати її стають не лише професійні військові, а й добровольчі корпуси.
Фільм показуватимуть з англійськими субтитрами.
У фільмі зіграли В'ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Роман Ясіновський, Макар Тихомиров, Віктор Жданов, Олександр Піскунов, Костянтин Темляк, Роман Семисал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе