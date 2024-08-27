У РФ знімуть серіал про Джо Байдена з зіркою "Бригади" Дюжевим у ролі президента США

Про це пише російське пропагандистське видання KinoNews.ru.

Росіяни розпочали знімати комедійний серіал про подорож президента США Джо Байдена до Росії. Шоу отримало назву "Гудбай". Головну роль, роль голови Білого дому зіграє російський актор-путініст, який перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність, Дмитро Дюжев.

Як пишуть російські пропагандисти, "за сюжетом американський політик вирішує інкогніто здійснити подорож до Росії, щоб спробувати зрозуміти, чому всі західні санкції не працюють".

"Але, опинившись у країні, він втрачає свої фальшиві документи і залишається у товаристві справжнього патріота, який погоджується дати притулок американцю у своїй "хрущовці". Тепер Джо Байдену доведеться підробляти викладачем англійської мови, щоб зібрати необхідну суму для повернення", - йдеться в описі.

Водночас за сюжетом серіалу, агенти ЦРУ, які таємно займаються пошуками зниклого президента, знаходять надзвичайно схожого на нього російського пенсіонера і переправляють його до США.

"Для мене найголовніше - показати характер свого героя, який, безсумнівно, дещо відрізнятиметься від реального прототипу через специфіку жанру. Однак можу точно гарантувати - буде дуже добра, життєва і смішна історія", - прокоментував українофоб Дюжев.

Дата прем'єри серіалу "Гудбай" невідома. Режисером став Євген Невський.

