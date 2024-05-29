У серпні в прокат вийде фільм "Конотопська відьма" про помсту окупантам

Про це повідомили на сторінці фільму у facebook.

22 серпня в українському прокаті стартує фільм жахів "Конотопська відьма". Це буде перша стрічка з майбутньої лінійки жахів FILM.UA Group, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій.

Фото: facebook "Конотопська відьма"

Сюжет оповідає про прадавню відьму з Конотопа, яка жорстоко вбиває російських окупантів - убивць її коханого. Кожна наступна смерть кривавіша за попередню.

Головні ролі у фільмі виконали Тетяна Малкова та зірка "Спіймати Кайдаша" і "Чорного ворона" Тарас Цимбалюк. Епізодичні ролі також зіграли ведучий і військовий Даніель Салем, актори і військові Олександр Печериця та Володимир Ращук, а також танцівник і модель ветеран Назар Грабар.

Фото: facebook "Конотопська відьма"

Фільм отримав державне фінансування. У тизері звучить пісня Енджі Крейда "Враже".

Над фільмом працювали продюсерка Ірина Костюк та сценарист Ярослав Войцешек, відомі роботою над анімацією "Мавка. Лісова пісня".



