У серпні в прокат вийде фільм "Конотопська відьма" про помсту окупантам
До Дня Незалежності в українських кінотеатрах вийде перша стрічка з майбутньої лінійки жахів, натхненних героїнями з міфології, які долають зло на тлі повномасштабної війни
Про це повідомили на сторінці фільму у facebook.
22 серпня в українському прокаті стартує фільм жахів "Конотопська відьма". Це буде перша стрічка з майбутньої лінійки жахів FILM.UA Group, натхненних героїнями з міфологічним бекграундом, які долають зло на тлі сучасних подій.
Фото: facebook "Конотопська відьма"
Сюжет оповідає про прадавню відьму з Конотопа, яка жорстоко вбиває російських окупантів - убивць її коханого. Кожна наступна смерть кривавіша за попередню.
Головні ролі у фільмі виконали Тетяна Малкова та зірка "Спіймати Кайдаша" і "Чорного ворона" Тарас Цимбалюк. Епізодичні ролі також зіграли ведучий і військовий Даніель Салем, актори і військові Олександр Печериця та Володимир Ращук, а також танцівник і модель ветеран Назар Грабар.
Фото: facebook "Конотопська відьма"
Фільм отримав державне фінансування. У тизері звучить пісня Енджі Крейда "Враже".
Над фільмом працювали продюсерка Ірина Костюк та сценарист Ярослав Войцешек, відомі роботою над анімацією "Мавка. Лісова пісня".
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