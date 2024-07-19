У США помер актор серіалу "Теорія Великого вибуху" Боб Ньюгарт
Відомий американський комік, актор фільму "Ельф" та серіалу "Теорія великого вибуху" Боб Ньюгарт помер від хвороби у віці 94 років
Про це пише The Guardian.
Американський актор і співак, лауреат премії "Ґреммі" Боб Ньюгарт помер 18 липня в своєму будинку в Лос-Анджелесі після періоду короткої хвороби, підтвердив у заяві його публіцист Джеррі Діґні. Коміку, відомому за серіалом "Теорія Великого вибуху", фільмами "Ельф", "Білявка в законі 2", було 94 роки.
Колишній бухгалтер, який почав підробляти на комедійних майданчиках, Ньюгарт став відомим у 1960-х роках завдяки своєму спостережливому гумору та дотепній подачі. Його запис The Button-Down Mind of Bob Newhart, створений за кілька днів у Х’юстоні ще до того, як Ньюгарт почав виступати із стендапами, приніс йому "Ґреммі" у номінації "Найкращий новий виконавець" і "Альбом року" в 1961 році.
"У 1959 році я дав собі рік, щоб реалізуватися в комедії. Якщо з комедією не складеться, я повертатимуся до бухгалтерії", — процитував актора в своїй заяві Діґні.
Ньюгарту було 30 років, і він працював чиказьким бухгалтером, коли його альбом посів перше місце в чартах продажів, ставши першим комедійним альбомом, якому це вдалося. Він став першим комедійним альбомом, який очолив чарти Billboard, а його перші два альбоми утримували перші дві позиції одночасно - рекорд, якого не вдалося досягнути нікому до Guns N’ Roses у 1991 році.
Ньюгарт був номінований на кілька премій "Еммі" за свою телевізійну роботу - роль Артура Джеффріса в телесеріалі CBS "Теорія великого вибуху". Він також відомий молодшій аудиторії як Тато Ельф у святковій комедії 2003 року Ельф".
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