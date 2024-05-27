У США виставили на продаж будинок з "Сам удома" за $5,25 млн

Про це повідомляє Business Insider.

Культовий будинок з червоної цегли, розташований у штаті Іллінойс, з фільму 1990 року "Сам удома" знову хочуть продати. Нинішні власники Тріша і Тім Джонсон хочуть за нього $5,25 млн. Саме цей будинок площею 530 кв. м з п'ятьма спальнями, кінозалом та баскетбольним майданчиком у підвалі використовувався для зйомок різдвяного фільму 1990 року з Маколеєм Калкіним у головній ролі.

До того як нинішні власники придбали будинок у 2012 році, ним володіла сім’я Абендшиен, яка купила його в 1988 році за $800 тис. Поки знімальна група працювала в будинку, сім’я Абендшиен жила в імпровізованій квартирі на другому поверсі.

Цей будинок був зведений у 1921 році, має п’ять спалень і шість ванних кімнат. Джонсони розповіли, що туристи часто зупиняються, щоб сфотографуватися або відтворити крик Маккаллістера у фільмі.

"Дуже весело бачити людей такими схвильованими, якими вони стають, просто побачивши мій будинок", – сказала Тріша Джонсон.

Будинок всередині нині має багато сучасних світильників. Він дуже відрізняється від будинку, який пам’ятають глядачі фільму. Однак Джонсони вирішили зберегти деякі елементи, які висвітлюють культові сцени з "Сам удома". Вони залишили без змін вхідні двері та центральні сходи, якими Маккаллістер спускається на санях.

"Це було у фільмі, і це класика. Ми не хотіли це прибирати чи чіпати в будь-якому випадку", - додала Джонсон.



Джонсони розповіли, що більшу частину ремонту в будинку зробили через чотири роки після того, як вони його придбали в 2012-му. Тепер приміщення включає домашній кінотеатр із баром і масивний спортивний майданчик у підвалі.

Подружжя також додало величезну статую Маккалістера з Lego та копію будинку з Lego.