У віці 70 років померла зірка "Зоряного шляху" Джилл Джейкобсон

Про це повідомляє Variety.

8 грудня в Лос-Анджелесі померла американська акторка кіно і телебачення Джилл Джейкобсон. Їй було 70 років. Як підтвердив виданню публіцист Деніел Гарі, що був її другом, Джейкобсон померла після тривалої хвороби.

Джилл Джейкобсон найбільш відома за ролями у серіалах "Зоряний шлях: Наступне покоління" і "Зоряний шлях: Глибокий космос 9".

Після закінчення Техаського університету в Остіні Джейкобсон переїхала до Лос-Анджелеса, де почала свою акторську кар'єру з головної ролі у фільмі "Медсестра Шеррі". Потім вона знялася у серіалах "Зоряний шлях: Наступне покоління", "Зоряний шлях: Глибокий космос 9", "Дні нашого життя", "Ньюхарт" та інших.

Джейкобсон одночасно знялась у 22 епізодах "Фелкон Крест" і 8 епізодах "Нової Джіджет".

Окрім роботи в індустрії розваг, Джейкобсон була представником американського онкологічного товариства.