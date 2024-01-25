Унікальна прем'єра. Вмикай мультфільм Disney "Бажання" онлайн на SWEET.TV
"Бажання" — не просто ще один мультфільм. Це мультфільм, присвячений 100-річчю Disney, і тому уособлює все те, за що ми любимо чарівні казки від анімаційної студії
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Сюжет
17-річна Аша живе у королівстві Розас, яким править лихий король Магніфіко, який щомісяця повинен здійснювати бажання одного з мешканців. У день сторіччя свого дідуся Аша йде до Магніфіко, щоби стати його ученицею. Але під час розмови вона розуміє, що король не має наміру здійснювати мрії мешканців Розасу. Дівчина у розпачі загадує бажання на зірку. І зірка спускається з неба, щоб допомогти їй викрити короля. Але Мангіфіко робить усе, щоб отримати владу зірки та позбутися Аші.
Цікаві факти
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Офіційний трейлер мультфільму отримав найбільшу кількість переглядів серед усіх анімаційних стрічок - 66,5 млн.
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Мультфільм став лідером касових зборів у Південній Кореї.
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Фільм було номіновано на кілька нагород, у тому числі на премію "Золотий глобус" як найкращий повнометражний анімаційний фільм.
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Авторка сценарію — Дженніфер Лі, яка створила найпопулярніші мультфільми Disney, у тому числі "Крижане серце".
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Цей фільм також присвячено Берні Маттінсону, аніматору, режисеру, продюсеру, легенді Disney, який помер 27 лютого 2023 року. Він працював на Walt Disney Animation Studios із 1953 року.
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Для фільму було розроблено нову технологію, яка поєднала акварель з сучасними техніками і яку, за словами режисера Фавна Вірасунторна, вони хочуть використовувати й у майбутньому.
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"Бажання" - 62-й повнометражний анімаційний фільм Walt Disney Animation Studios. Під час роботи над фільмом команда переглянула 61 мультфільм Disney. Щоб створити справжній мультфільм-tribute, творці взяли кадри з кожного фільму і помістили їх у “Бажання”, створивши безліч секретів-пасхалок.
Пасхалки мультфільму
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Слова Walt Disney Pictures у початкових титрах написані тим самим шрифтом, що й у першому повнометражному мультфільмі Disney "Білосніжка та семеро гномів" (1937).
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Ведмідь Джон є відсилкою до Маленького Джона з "Робін Гуда" (1973).
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Друзі Аші створені за мотивами семи гномів.
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Кролик у лісі є відсилкою до Тумпера з фільму "Бембі" (1942) — він так само кумедно стукотить лапкою.
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Сукня Сплячої красуні з'являється у бажанні жінки, яка хоче бути кравчинею.
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Зірка не розмовляє і розкидає чарівний пил, як Дінь-Дінь.
Як бачите, це дуже-дуже-дуже чарівна стрічка, в якій можна прослідкувати історію Disney. Тож вмикайте "Бажання" онлайн українською в Full HD на SWEET.TV.
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