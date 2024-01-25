Унікальна прем'єра. Вмикай мультфільм Disney "Бажання" онлайн на SWEET.TV

Вмикайте "Бажання" онлайн українською і без реклами на SWEET.TV.

Сюжет

17-річна Аша живе у королівстві Розас, яким править лихий король Магніфіко, який щомісяця повинен здійснювати бажання одного з мешканців. У день сторіччя свого дідуся Аша йде до Магніфіко, щоби стати його ученицею. Але під час розмови вона розуміє, що король не має наміру здійснювати мрії мешканців Розасу. Дівчина у розпачі загадує бажання на зірку. І зірка спускається з неба, щоб допомогти їй викрити короля. Але Мангіфіко робить усе, щоб отримати владу зірки та позбутися Аші.

Цікаві факти

Офіційний трейлер мультфільму отримав найбільшу кількість переглядів серед усіх анімаційних стрічок - 66,5 млн.

Мультфільм став лідером касових зборів у Південній Кореї.

Фільм було номіновано на кілька нагород, у тому числі на премію "Золотий глобус" як найкращий повнометражний анімаційний фільм.

Авторка сценарію — Дженніфер Лі, яка створила найпопулярніші мультфільми Disney, у тому числі "Крижане серце".

Цей фільм також присвячено Берні Маттінсону, аніматору, режисеру, продюсеру, легенді Disney, який помер 27 лютого 2023 року. Він працював на Walt Disney Animation Studios із 1953 року.

Для фільму було розроблено нову технологію, яка поєднала акварель з сучасними техніками і яку, за словами режисера Фавна Вірасунторна, вони хочуть використовувати й у майбутньому.

"Бажання" - 62-й повнометражний анімаційний фільм Walt Disney Animation Studios. Під час роботи над фільмом команда переглянула 61 мультфільм Disney. Щоб створити справжній мультфільм-tribute, творці взяли кадри з кожного фільму і помістили їх у “Бажання”, створивши безліч секретів-пасхалок.

Пасхалки мультфільму

Слова Walt Disney Pictures у початкових титрах написані тим самим шрифтом, що й у першому повнометражному мультфільмі Disney "Білосніжка та семеро гномів" (1937).

Ведмідь Джон є відсилкою до Маленького Джона з "Робін Гуда" (1973).

Друзі Аші створені за мотивами семи гномів.

Кролик у лісі є відсилкою до Тумпера з фільму "Бембі" (1942) — він так само кумедно стукотить лапкою.

Сукня Сплячої красуні з'являється у бажанні жінки, яка хоче бути кравчинею.

Зірка не розмовляє і розкидає чарівний пил, як Дінь-Дінь.

Як бачите, це дуже-дуже-дуже чарівна стрічка, в якій можна прослідкувати історію Disney. Тож вмикайте "Бажання" онлайн українською в Full HD на SWEET.TV.

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