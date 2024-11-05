Universal Pictures просить Роберта Земекіса зняти "Назад у майбутнє 4"

Про це пише Variety.

Американський продюсер і режисер Роберт Земекіс під час інтерв’ю для подкасту Happy Sad Confused розповів, що студія Universal Pictures часто перепитує в нього, чи не зацікавлений він у зйомках четвертого фільму серії "Назад у майбутнє". Фантастично-пригодницька трилогія завершилася в 1990 році. На питання про продовження Земекіс незмінно відповідає: "ні", проте зізнається, що був би зацікавлений у розробці екранізації "Назад у майбутнє: мюзикл".

У подкасті режисера запитали, чи дійсно Universal звертається до нього "кожні пару років" із проханням зняти "Назад у майбутнє 4". Земекіс пожартував: "О, кожні шість місяців".

Потім він пояснив, що це просто перебільшення, але зізнався, що Universal часто звертається до нього щодо іншого фільму.

"Хіба ми нічого не можемо придумати? Хіба ми нічого не можемо з цим зробити?", - процитував Земекіс представників студії.

Проте він не повністю відмовляється від "Назад у майбутнє".

"Знаєте, маю сказати, що є різні речі, які можуть спрацювати. Щось подібне, розумієте? Але робити рімейк фільму або припускати імовірність "Назад у майбутнє 4" — це просто не в планах. Я хотів би зняти фільм "Назад у майбутнє: мюзикл". Я б хотів це зробити. Я думаю, це було б чудово. Я розповів про це людям з Universal. Вони цього не розуміють. Отже, я нічого не можу зробити", - додав Земекіс.

"Назад у майбутнє: Мюзикл" був представлений на Бродвеї в серпні 2023 року після дебюту в лондонському Вест-Енді, де він отримав премію Лоуренса Олів’є за найкращий новий мюзикл у 2022 році. Серія показів буде завершена в січні 2025 року на Бродвеї після понад 500 вистав.

Щодо "Назад у майбутнє 4", зірка оригінальної франшизи Майкл Фокс сказав Variety минулого року, що не бачить потреби в четвертому фільмі чи перезавантаженні, хоча він з гумором додав: "Робіть, що хочете. Це ваш фільм. Мені вже заплатили".

Він додав, що не вірить, що можна щось у цій історії уточнити чи знайти кращий спосіб її розповісти.

