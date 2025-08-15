В український прокат вийшов фільм про парамедикинь "Куба і Аляска"

Про це Еспресо повідомили у Green Light Films.

14 серпня у всеукраїнський прокат вийшов документальний фільм "Куба і Аляска" режисера Єгора Трояновського, що є міжнародною копродукцією України, Бельгії та Франції.

Куба та Аляска — найкращі подруги-парамедикині, які боронять Україну, рятуючи життя на передовій. Разом вони долають виклики війни з відвагою, гумором і дружбою. Водночас вони переживають спільну для всіх військових історію: чим довше вони залишаються на фронті, тим більше віддаляються від друзів, родини та свого минулого життя. Це історія про те, як війна змінює, але не знищує. Навіть у найтемніші моменти можна зберегти внутрішнє світло.

Режисером стрічки став Єгор Трояновський, нині він і сам є військовослужбовцем Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.

"У фільмах світ рятують супергерої, — каже Трояновський. — А в реальному житті це роблять українці. Ось вони — Куба та Аляска, дві українки, які дійсно рятують світ на землі, а тепер роблять це й на екрані".

Зйомки проходили серіями під час робочих виїздів із героїнями у 2022-2024 роках на Сході України.



"Ми знімали цей фільм майже два роки. Наразі частина локацій, де проходили зйомки, опинилися під тимчасовою російською окупацією. Лозова, Загризове, Кругляківка на Харківщині — всі ці селища вже захоплені. Костянтинівка на Донеччині — ще донедавна була умовно безпечним тилом, а зараз перетворилася на напівживе місто, розбите авіабомбами", — зазначив Трояновський.

Головною музичною темою трейлеру стала пісня "Троєщина" гурту "Жадан і Собаки".

"Мені здається, сьогодні дуже важливо говорити про роль і місце жінок в Силах оборони. Тому дуже сподіваюсь, що цей фільм та історія дівчат для когось щось пояснить, для когось — відкриє очі на якісь проблеми, а для когось буде в чомусь помічним і важливим та розкаже про справжню дружбу під час війни", — прокоментував Сергій Жадан.

Світова прем’єра "Куба і Аляска" відбулась у червні цього року на фестивалі документального кіно Sheffield DocFest у Великій Британії, де фільм увійшов до міжнародної конкурсної програми. Парамедикині Олександра Аляска Лисицька та Юлія Куба Сідорова також є активними учасницями руху VETERANKA, які стали партнерами фільму.

Юлія Куба Сідорова — парамедикиня, волонтерка, військовослужбовиця ЗСУ та дизайнерка, родом із Харкова. На фронт як доброволиця доєдналася ще у 2014 році, служила на найгарячіших ділянках фронту. Куба була співзасновницею благодійного фонду VETERANKA, який народився у штабі швидкого реагування руху у першу добу повномасштабного вторгнення як один з перших волонтерських штабів в Україні.

У квітні 2022 року Юлія на базі руху заснувала цех by VTRNK, який один з перших почав розробляти лекала та шити жіночу військову форму. У мирному житті Юлія займалась дизайном одягу, це стало її ліками у боротьбі з ПТСР. Перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року її перші вироби власного бренду були представлені на Ukraine Fashion Week. А з початком повномасштабного вторгнення все своє обладнання Куба віддала для заснування цеху. Спочатку розробляли лекала жіночої ергономічної форми, вивчали досвід американських та ізраїльських форм. Тестували тканину шляхом підпалювання, пропуску води. Орієнтувалися на стандарти Міноборони. Перші зразки форми пройшли тест-драйв передовою захисницями та постійно вдосконалювалися. Паралельно Юлія розвивала власний бренд CubitusDei.

Олександра Аляска Лисицька — бойова медикиня, художниця та колишня журналістка. Після навчання в Одеському медуніверситеті працювала у ЗМІ, а після початку повномасштабного вторгнення долучилася спочатку як волонтерка штабу швидкого реагування руху VETERANKA, а згодом ухвалила рішення стати бойовою медикинею. Служба навчила дівчину не відкладати мрії. Аляска зрозуміла, що хоче вступити до Харківської школи архітектури, коли ховалися від ворожого дрона на автобусній зупинці під час звільнення окупованої Харківщини. Коли повернулася на базу, в цей же день подала документи. Після поранення продовжує служити в Нацгвардії, працює з темами архітектури, створює ілюстрації та допомагає ветеранам із соціальною адаптацією.