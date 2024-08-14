Вагітну зірку Disney Скай Джексон заарештували за побиття свого партнера

Про це пише Page Six.

22-річна американська акторка Скай Джексон, найбільш відома за роллю Зурі Росс у ситкомі "Джессі" від Disney, була заарештована минулого тижня за побиття свого хлопця.

За даними видання, Джексон нібито зіткнулася з проблемами з законом у розважальному районі Universal CityWalk Hollywood у Каліфорнії 9 серпня після того, як охорона помітила, що вона та її коханий почали битися. Як повідомив представник департаменту шерифа округу Лос-Анджелес, охорона вирішила викликати поліцію після того, як побачила, як Джексон штовхнула свого хлопця не один раз. Охоронці затримали пару до прибуття місцевої влади та переглянули записи, на яких нібито видно, як зірка серіалу Bunk'd двічі штовхнула його.

Джексон заарештували за хуліганство, викликали до суду та відпустили через кілька годин. Справу розгляне окружна прокуратура Лос-Анджелеса, щоб визначити, чи обґрунтовані звинувачення.

Попри наявність кадрів бійки, і Джексон, і її хлопець заперечували фізичні наслідки і повідомили, що вони щасливо заручені та чекають дитину. Про бойфренда Джексон відомо небагато, оскільки акторка не показує його в соціальних мережах та не афішує особисте життя.

У 2016 році Скай Джексон потрапила до списку "Найвпливовіших підлітків" за версією Time, а у 2017 році була номінована на Shorty Awards у категорії "Найкращий впливовий персонаж".

