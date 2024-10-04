Вибрати "Колір граната": що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Колір граната"

У кінотеатрах з 3 жовтня

Ця стрічка "вірменина, який народився в Тбілісі та сидів у російській в’язниці за український націоналізм" Сергія Параджанова виходить на великий екран, щоби ще раз віддати належну шану геніальному режисеру, 100-річчя якого святкуємо цього року. Року, який ЮНЕСКО проголосило роком Сергія Параджанова. Проголосило вже вдруге, бо вперше це сталося у 2004 році. Мова про поетичну кінопритчу, яку вважають класикою світового кінематографа чимало всесвітньо визнаних режисерів, і яка впливає на митців навіть сьогодні. Недаремно відгомін "Кольору граната" критики відчитують багато де (навіть у відеокліпах, скажімо, Мадонни чи Леді Гаги). І недаремно кінофонд Мартіна Скорсезе спільно з Cineteca di Bologna свого часу взялися за реставрацію "Кольору граната", за яку Мартін Скорсезе здобув премію Інституту Параджанова-Вартанова 2014 року.

Відзнятий у 1968 році на кіностудії "Вірменфільм" "Колір граната", який радянська влада визнала цілком зайвим для радянського народу, і який закинула на найдальші полиці архіву, розповідає про життя вірменського поета XVIII ст. Саят-Нова.

"Життя вірменського поета Саят-Нова, - анонсують стрічку сьогодні, - від дитинства до смерті: духовний шлях, мистецькі напрацювання та внутрішні конфлікти зробили його головним ліриком. Він — майстер містифікації, який сам потрапив у свої пастки".

У головних ролях Софіко Чіаурелі, Спартак Багашвілі, Мелкон Алекян, Вілен Галстян

"Джокер. Божевілля на двох"

У кінотеатрах з 3 жовтня

Ця кримінальна драма та трилер продовжують фільм "Джокер", що вийшов у 2019 році та зібрав у прокаті понад мільярд доларів при бюджеті у близько $60 млн. Попри те, що перший фільм (який має чимало нагород, серед яких і два "Оскари" - за кращу чоловічу роль (Хоакін Фенікс) та за кращу музику до фільму (композиторка Гільдур Ґуднадоттір)) не передбачав продовження, усі учасники процесу погодилися, що другій частині фільму - бути. Скотт Сільвер та Тодд Філліпс знову написали сценарій, а Філліпс взявся за режисерство. Однак, очевидно двічі в одну річку не ввійдеш - нова стрічка ( яку представили 4 вересня цього року на 81-му Венеційському кінофестивалі) отримала дуже суперечливі і доволі прохолодні відгуки критиків. Вочевидь жанр мюзиклу - не та течія, в якій глядач - після успіху першого "Джокера" - готовий сприймати одного з найяскравіших персонажів у всесвіті Бетмена за коміксами DC. І навіть запрошення на одну з головних ролей попспівачки Леді Гаги (для якої це не перший досвід роботи в кіно) не врятувало ситуацію. Хоча, не виключено, що глядач вважатиме по-іншому. Адже на колір і смак товариш не всяк.

Отож "Артур Флек проводив одноманітні, схожі один на одний дні у психлікарні, допоки не побачив Харлін Квінзель. Життя обох засяяло новою надією, а світ довкола наповнився зцілюючою музикою".

У головних ролях Хоакін Фенікс, Леді Ґаґа, Зазі Бітц, Брендан Глісон, Кетрін Кінер

"Платформа 2"

На Netflix з 4 жовтня

Ще одна стрічка про ув'язнених - іспанський сатиричний науково-фантастичний фільм 2024 року від режисера Гальдера Гастелу-Уррутії, якого зробив знаменитим уже перший його повнометражний фільм. Мова про стрічку-переможницю багатьох кінофестивалів ( зокрема, міжнародного кінофестивалю у Торонто) - антиутопічний трилер "Платформа", продовження якої глядач справді чекав. Нагадаємо, що за перші чотири тижні показу першої "Платформи" її переглянули 56 мільйонів користувачів сервісу. І це стало одним з найвищих показників переглядів для оригінальних фільмів Netflix. Другий фільм, як каже критика, обіцяє ще похмурішу атмосферу і обговорення непопулярних тем попри те, що події фільму відбуваються у невизначеному майбутньому.

В анонсі фільму від платформи Netflix зазначають: "нова ув’язнена виступає проти неоднозначних правил розподілу їжі, установлених таємничим лідером у в’язниці з жорстокою системою вертикального розміщення камер".

У головних ролях Мілена Сміт, Овік Кеучкерян, Наталія Тена та ін.

"Франшиза" (серіал)

На НВО з 6 жовтня

Цей комедійно-сатиричний серіал припідніме завісу над виробничою кухнею під час зйомок фільмів про супергероїв. І має намір зробити це весело, хоча знімальній групі, яка намагається створити супергеройський бойовик усупереч усім закулісним проблемам, весело буває далеко не завжди. І на знімальному майданчику, і поза ним далеко не завжди роздають лаврові вінки та співають осанну.

Але фільм і про те також, що людина здатна змінити навіть власне життя, змінивши кут зору.

У головних ролях Даніель Брюль, Гімеш Патель, Ая Кеш, Біллі Магнуссен та ін.

"Куди зникла Ванда?" (серіал)

На Apple TV+ з 2 жовтня

Перший на цій платформі німецький мінісеріал власного виробництва. Мова про чорну комедію, яка розповідає про подружжя, в якого несподівано зникає 17-літня донька. Втративши надію дочекатися допомоги від поліції, чоловік з дружиною починають самостійне розслідування, встановивши нагляд за всіма домівками сусідів. така ініціатива коштує їм внутрішнього шоку, адже життя начебто добропорядних мешканців кварталу сповнене таємниць та брехні

У головних ролях Гайке Макатч, Аксель Штайн та ін.

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