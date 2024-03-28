"Винна їм половину зарплати": українка в Голлівуді Іванна Сахно розірвала контракт з Netflix, щоб не грати росіянку
Американська акторка українського походження Іванна Сахно, яка знімається в Голлівуді, поділилася, що відмовляється грати росіянку навіть у перспективних проєктах
Про це вона сказала в інтервʼю "ТСН".
Голлівудська акторка Іванна Сахно, яка народилася в Києві та в 13 років переїхала до США, розповіла, що відмовляється від пропозицій у кіно та серіалах, якщо треба грати росіянку.
"Це навіть не питання. Є якісь моральні цінності й поняття", - зауважила акторка.
Вона зазначила, що останніми роками в Голлівуді все менше і менше репрезентують Росію.
"Моя команда навіть знає й одразу каже ні. У мене були моменти, коли я була залучена до серіалу Netflix, під час ковіду. Це була роль росіянки, тобто роль американки, але в неї був бекграунд із Радянського Союзу. Я була вже приєднана до цього проєкту, і на той момент це була одна з перших моїх головних ролей у великому серіалі Netflix. Але ми не розпочали зйомки, зразу закрилися через ковід. І я зрозуміла, що я просто не можу грати людину навіть із Радянського Союзу. Я розірвала контракт із Netflix, і в мене [через це] трохи були проблеми", - зізналася Сахно.
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Акторка уточнила, що не може офіційно озвучувати суму, яку вона винна тепер американській компанії, але зауважила, що досі її виплачує.
"Наступна робота, яку я роблю з Netflix, - я їм винна 50% своєї зарплати. Через те, що я розірвала той контракт", — додала Сахно.
У 2016 році Іванна Сахно знялася в сиквелі блокбастера Гільєрмо дель Торо "Тихоокеанський рубіж". З перших днів повномасштабного вторгнення акторка підтримала Україну. Вона неодноразово відвідувала українські міста, а також є амбасадоркою United24.
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