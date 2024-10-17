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Головна Кіно Вісім українських фільмів візьмуть участь у Варшавському міжнародному кінофестивалі

Вісім українських фільмів візьмуть участь у Варшавському міжнародному кінофестивалі

Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
10:33
Кіно

На 40-му Варшавському міжнародному кінофестивалі (WFF) покажуть 139 фільмів, серед них і 8 стрічок українських режисерів

Зміст

Про це повідомляє Держкіно.

У Варшаві з 11 до 20 жовтня триватиме міжнародний кінофестиваль, який об’єднує кіномитців та поціновувачів кіно з усього світу. У програмі ювілейного 40-го Варшавського міжнародного кінофестивалю (WFF) буде представлено 139 фільмів: 84 повнометражних та 55 короткометражних.

Кінопокази проходитимуть у столичних кінотеатрах Kinoteka, Atlantic та Iluzjon.

Фільмом-відкриттям стала стрічка польського режисера Ксаверія Жулавського Kulej. All that Glitters Isn’t Gold ("Кулей. Не все те золото, що блищить"). Картина розповідає про легендарного польського боксера Єжи Кулея.

На WFF покажуть і українське кіно, зокрема:

  • "Сентиментальна подорож до планети Параджанова" режисера Тараса Томенка;
  • "Буча" режисера Станіслава Тіунова;
  • "Сімейний альбом" режисерки Марини Ткачук;
  • "Реал" режисера Олега Сенцова;
  • "Озброєні піснею" режисера Раяна Сміта;
  • "Клич журавлів" режисерки Лори Ворнер;
  • "Донька" режисера Єгора Олесова;
  • "Воєнний кореспондент" режисера Бенжаміна Тучека.
     

 

Теги:
Світ
Культура
Польща
українське кіно
кінофестиваль
Олег Сенцов
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