Вісім українських фільмів візьмуть участь у Варшавському міжнародному кінофестивалі

Про це повідомляє Держкіно.

У Варшаві з 11 до 20 жовтня триватиме міжнародний кінофестиваль, який об’єднує кіномитців та поціновувачів кіно з усього світу. У програмі ювілейного 40-го Варшавського міжнародного кінофестивалю (WFF) буде представлено 139 фільмів: 84 повнометражних та 55 короткометражних.

Кінопокази проходитимуть у столичних кінотеатрах Kinoteka, Atlantic та Iluzjon.

Фільмом-відкриттям стала стрічка польського режисера Ксаверія Жулавського Kulej. All that Glitters Isn’t Gold ("Кулей. Не все те золото, що блищить"). Картина розповідає про легендарного польського боксера Єжи Кулея.

На WFF покажуть і українське кіно, зокрема: