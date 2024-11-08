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Вийшов перший тизер комедії "Песики" з Лесею Нікітюк у головній ролі

Дар'я Тарасова
8 листопада, 2024 п'ятниця
14:46
Кіно

Компанія FILM.UA Group показала перший тизер романтичної комедії режисера Олексія Єсакова "Песики", яка вийде в прокат 6 березня 2025 року

Зміст

Про це повідомили творці фільму.

У вересні в Києві стартували зйомки романтичної комедії "Песики" з Лесею Нікітюк, яка дебютує на великому екрані в головній ролі. Проєкт певний час тримали в таємниці. Саундтреком тизеру стала пісня DOROFEEVA "Хартбіт".

Тизер було знято ще влітку, до початку основних зйомок "Песиків", на майданчику іншого проєкту FILM.UA Group. Для Лесі Нікітюк, телеведучої та популярної блогерки, це був перший досвід роботи в кіно. Вона багато репетирує з професійними акторами й собаками.

"Для мене перші зйомки — це справжній стрес. Можливо, я цього не показую, але насправді хвилююся за кожну деталь, за кожне слово, інтонацію. Мені приємно, що мої колеги, професійні актори, помічають мої старання і дуже допомагають. Викликом стали сцени сліз і драми, де потрібно правильно налаштуватися, щоб після певної фрази з’явилися сльози. Це дуже складно. Тому, якщо хтось вважає, що професія актора — це просто "пострибати в кадрі", то я як акторка-початківець можу сказати: гріш ціна вам у базарний день, панове", — заявила Нікітюк.

Сюжет фільму розповідає про Яну — амбітну кар’єристку та завзяту холостячку, котра випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона має романтичні стосунки, перетворюються на песиків. Це випробування стає не лише комічною перепоною, а й приводом для глибоких змін у житті дівчини, адже Яна вперше замислюється про справжнє кохання й відповідальність.

"Песики" обіцяють поєднати іронічний гумор із тонкими, емоційними моментами, що дозволить глядачам не лише посміятися, але й переосмислити важливість стосунків і відповідальності за близьких.

У фільмі також знімаються Тарас Цимбалюк ("Перші дні", "Спіймати Кайдаша", "Зв’язок" та "Конотопська відьма"), Артур Логай ("Київ вдень та вночі", "Спіймати Кайдаша"), Дмитро Сова ("Черкаси", "Між нами"), Артемій Єгоров ("Сусідка"), Кирило Ганін, Даніл Повар та Володимир Ращук.

Режисером стрічки став Олексій Єсаков, відомий за проєктами "Перші дні" та "Прикордонники", оператором став Володимир Іванов ("Погані дороги", "ШТТЛ"), а продюсерками — Анна Єлісєєва та Анастасія Лодкіна, які разом працювали над серіалом "Перші дні".

Прем’єра фільму запланована на 6 березня 2025 року. 

 


 

Теги:
Новини
Культура
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