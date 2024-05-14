Вийшов тизер фільму про першу українську попзірку Назарія Яремчука

Тизер оприлюднили на YouTube-каналі дистриб'ютора FILM.UA.

У кіно 8 серпня вийде документальна стрічка Артема Григоряна "Яремчук: Незрівнянний світ краси" про життя та кар'єру першої української попзірки — Назарія Яремчука. Документальна біографічна драма складається з ексклюзивних спогадів його близьких і культових діячів культури, а також з особистих щоденників та унікальних хронік. Фільм охоплює ключові події: від перемоги на конкурсі "Пісня-71" у Кремлі з піснею "Червона рута" до політичних переслідувань КДБ, загибелі Володимира Івасюка, виступів у Чорнобилі та Афганістані.

Стрічка містить маловідомі факти біографії, спогади рідних, друзів і колег, сімейні архіви.

Як розповів Bazilik.media режисер фільму Артем Григорян, до створення стрічки він сам мало що знав про Назарія Яремчука.

"Знав, що він вокаліст ВІА "Смерічка" та що родом із Карпат. Під час одного з перших зідзвонів з Марією Яремчук вона поділилася з нами низкою окремих фактів з його життя: перемога у конкурсі "Пісня-71", виступи в Чорнобилі для ліквідаторів, гастролі Америкою ще за часів СРСР, іншими унікальними подробицями його життя. І ми зрозуміли, що робимо документальний фільм про людину, через біографію якої розповідаємо історію нашої країни. Тому історичних подій, які ми згадуємо у фільмі, дуже багато", - зазначив режисер.

Виробництвом стрічки займалася студія KNIFE! Films, творці серіалів "Спалах" та "Епізоди".

Українська фестивальна премʼєра відбудеться на Миколайчук OPEN. Стрічка стане фільмом-закриттям фестивалю глядацького кіно, що проходить у місті Чернівці з 15 по 23 червня.



