Вийшов тизер трилера Любомира Левицького "Кіллхаус", в якому знялися військові та спецпризначенці ГУР
Режисер Любомир Левицький знімає фільм "Кіллхаус" (Killhouse), сценарій до якого був написаний за мотивами реальних подій, а до зйомок долучаться військові та ветерани
Про це повідомляє ГУР МО.
Кінокомпанія Films Division Company випустила тизер нового напруженого екшн-трилера "Кіллхаус" режисера Любомира Левицького. Сценарій стрічки написаний за мотивами реальної історії про рятувальну операцію в Україні.
За сюжетом відомий американський журналіст потрапляє в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ ГУР та Третя окрема штурмова бригада. Завдання операції - витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під обстріл росіян. Але все ускладнюється, коли з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини - їхньої 14-річної доньки, яка опинилася в заручниках.
Американський журналіст, який був свідком напруженої місії, стає учасником подій. Росіяни вимагають обміняти його на дівчинку.
У створенні стрічки візьмуть участь військовослужбовці та ветерани Сил безпеки і оборони України, зокрема ГУР МО.
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