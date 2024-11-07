Вийшов тизер трилера Любомира Левицького "Кіллхаус", в якому знялися військові та спецпризначенці ГУР

Про це повідомляє ГУР МО.

Кінокомпанія Films Division Company випустила тизер нового напруженого екшн-трилера "Кіллхаус" режисера Любомира Левицького. Сценарій стрічки написаний за мотивами реальної історії про рятувальну операцію в Україні.

За сюжетом відомий американський журналіст потрапляє в епіцентр рятувальної операції, яку проводить спецпідрозділ ГУР та Третя окрема штурмова бригада. Завдання операції - витягнути поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території, де їхній автомобіль потрапив під обстріл росіян. Але все ускладнюється, коли з’ясовується, що на кону життя ще однієї людини - їхньої 14-річної доньки, яка опинилася в заручниках.

Американський журналіст, який був свідком напруженої місії, стає учасником подій. Росіяни вимагають обміняти його на дівчинку.

У створенні стрічки візьмуть участь військовослужбовці та ветерани Сил безпеки і оборони України, зокрема ГУР МО.