Вийшов трейлер четвертого фільму "Бріджит Джонс", у якому оголосили дату премʼєри

Про це пише Hollywood Reporter.

Американський стримінговий сервіс Peacock показав трейлер четвертої частини франшизи "Бріджит Джонс". З трейлеру стає зрозуміло, що героїня Рене Зеллвегер знову шукатиме кохання і переживатиме втрату Марка Дарсі (Колін Ферт). Те, що Дарсі загинув, стає зрозуміло з самого початку трейлера.

Як зазначається в синопсисі, Дарсі загинув від міни в Судані. Бріджит залишилася сама з двома дітьми. У новій частині, знятій за романом Гелен Філдінг "Бріджит Джонс. У захваті від хлопця", події відбуваються через чотири роки після "Дитина Бріджит Джонс". Бріджит шукає романтичні пригоди в соцмережах та на сайтах знайомств. Вона продовжує життя, і на горизонті зʼявляється перспектива не одного, а двох можливих романів. Є молодий Воллакер (Чіветел Еджіофор), вчитель у дитячій школі Бріджит і Роксстер (Лео Вудолл) - 29-річний хлопець з соцмереж.

До своєї ролі Деніела Клівера повертається Г’ю Грант.

Фільм вийде 13 лютого 2025 року.



