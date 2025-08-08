Вийшов трейлер фільму "Антарктида", який Антон Птушкін створив повністю сам

Відео зʼявилося на YouTube.

Український телеведучий та блогер Антон Птушкін випустив трейлер документальної стрічки "Антарктида". "Антарктида" — це фільм-подорож Антона Птушкіна на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський". Він провів на станції тиждень у березні 2025 року.

Це історія про людей, які досліджують майбутнє планети, живучи в умовах, де немає магазинів, дерев та особистого простору.

"30-та ювілейна Українська антарктична експедиція, криголам "Ноосфера", станція "Академік Вернадський", пінгвіни та багато кадрів найбільш дикого і одного з найпрекрасніших місць, де я коли-небудь був", - прокоментував Птушкін.

Фільм розповідає про виклики крижаного континенту і побутове життя на станції, про важливість кліматичних спостережень і про те, чому Україна — серед небагатьох країн, що мають повноцінну присутність в Антарктиді. Це історія про науку, танення льодовиків, і, звісно, про пінгвінів.

Птушкін виступив сценаристом, оператором і режисером.

Фільм вийде у кінопрокат 4 вересня.