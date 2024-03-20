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Вийшов трейлер художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" про письменників Розстріляного відродження

20 березня, 2024 середа
10:29
Кіно На фото: "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

В український прокат 9 травня вийде фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман", над яким режисер Тарас Томенко працював понад 10 років

Офіційний трейлер оприлюднили на YouTube.

9 травня на екранах українських кінотеатрів стартує показ художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман". Драма режисера Тараса Томенка розповість про життя українських письменників, які у 20-х і 30-х роках минулого століття були знищені й закатовані тоталітарним сталінським режимом.

"Над цим проєктом я з командою працював понад 10 років. І недаремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників Розстріляного відродження з небуття", — зазначив Тарас Томенко.

Це драма українських письменників доби розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку в Харкові та змусили працювати на благо системи. У харківському будинку "Слово" жили Микола Хвильовий, Михайль Семенко, Майк Йогансен, Лесь Курбас та інші митці.

Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на справжнє пекло з репресіями, розстрілами, втраченими мріями та життями. Історія заснована на реальних подіях.

Саундтрек до трейлера створив гурт NAZVA, який цьогоріч брав участь у Нацвідборі на Євробачення.

У 2017 році вийшла документалка Тараса Томенка про будинок "Слово", яка отримала "Золоту дзиґу".
 

Теги:
Культура
Харків
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