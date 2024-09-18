Вийшов трейлер науково-фантастичного трилера "Мікі 17" від режисера "Паразитів"

Про це пише Variety.

Компанія Warner Bros. опублікувала трейлер фільму південнокорейського режисера Пон Джун Хо "Мікі 17". Це науково-фантастичний трилер, заснований на романі Едварда Ештона "Мікі 7", що вийшов у 2022 році. У головній ролі режисер "Паразитів", що отримав "Оскар" в 2020 році в 4 номінаціях, зокрема і за найкращий фільм, зняв Роберта Паттінсона.

У новій стрічці зірка "Сутінків" і "Бетмена" грає робота на імʼя Мікі Барнс, який бере участь у небезпечній колонізації крижаної планети Ніфльхейм. Він "відновлюваний співробітник" - коли одна версія Мікі помирає, замість нього створюється дублікат, який зберігає більшість його спогадів. Його розум після смерті завантажують у нове тіло. Після чергової загибелі Мікі починає усвідомлювати свої відмінності від інших співробітників, а під час останньої він на якийсь час втрачає зв'язок з базою. Коли Мікі повертається туди, то бачить, що йому вже створили заміну.

Окрім Паттінсона, до акторського складу увійшли Наомі Акі ("Кліпни двічі"), Стівен Ян (серіал "Сварка"), Тоні Коллетт ("Шосте відчуття"), Марк Руффало ("Бідолашні створіння") та інші.

"Мікі 17" — це перший повнометражний фільм Пон Джун Хо, який вийшов на екрани після успіху його трилера "Паразити" 2019 року, який розповідає про корейську родину робітничого класу, яка обманним шляхом проникає в дім заможної родини. "Паразити" став першим фільмом іноземною мовою, який отримав премію "Оскар" за найкращий фільм.



