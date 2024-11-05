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Вийшов трейлер новорічної комедії "Потяг у 31 грудня", саундтреком стала пісня Klavdia Petrivna

Дар'я Тарасова
5 листопада, 2024 вiвторок
15:18
Кіно

Пісня "Зима" від Klavdia Petrivna стала саундтреком до першого тизер-трейлеру новорічної стрічки "Потяг у 31 грудня", що вийде в прокат 1 січня 2025 року

Зміст

Про це повідомили творці фільму.

Зʼявився перший тизер-трейлер української комедії режисера Олега Борщевського "Потяг у 31 грудня". Фільм вийде на великі екрани 1 січня 2025 року.

За сюжетом Микола Іванович — провідник потягу, який прямує до Львова в останній день року, готується вийти на пенсію й вирушає у свій останній рейс, марно сподіваючись на безтурботну подорож.

Доля звела в одному вагоні пасажирів, які, на перший погляд, не мають нічого спільного. У потязі зібрались наречена Леся, яка втекла з весілля та переховується від коханого Максима, що дуже хоче помиритися. Серед інших пасажирів - бухгалтер-інтроверт Ігор та вагітна Ірина, яка постійно порушує особистий простір свого супутника. Чоловік любить тишу та спокій, дотримується суворо графіка і завжди живе за розпорядком.

В іншому купе подружжя Петриненків, Олексій і Тамара, нарешті зможуть поговорити про головне. Несподіваний поворот у житті стається в соромʼязливого молодого хлопця Олега, стосунки з жінками якого завжди були напруженими, але поява в його купе пристрасної Соломії це змінює. І лише відомий актор найуспішнішого українського серіалу про лікарів Андрій Ісаєнко залишається наодинці, аби спокійно виспатися до самого Львова. Але й у його плани втручається доля.

"Це мав би бути звичайний рейс у звичайному потязі, але чи може бути звичайний рейс у переддень Нового року? Щось обовʼязково мало піти не так", - зазначається в першому трейлері стрічки.

Виробництво здійснювали "Прототип Продакшн" та FILM.UA Group.

У фільмі знялися Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Артемій Єгоров, Анастасія Іванюк, Дмитро Павко, Влад Нікітюк, Аліна Коваленко, Лілія Ребрик, Лілія Цвелікова, Володимир Ніколаєнко, Валерій Швець, Леся Самаєва, Анна Кузіна й Андрій Ісаєнко.

Саундтреком стала композиція "Зима" співачки Klavdia Petrivna.

 

Теги:
Новини
Культура
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