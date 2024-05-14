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Вийшов трейлер воєнної драми "Обмін", заснованої на реальних подіях

14 травня, 2024 вiвторок
14:20
Кіно
Зміст

"Кінокомпанія 2016" показала трейлер воєнної драми "Обмін" режисера Володимира Харченко-Куліковського, яка 16 травня виходить у національний кінопрокат

Про це повідомляє Держкіно.

Оприлюднено офіційний трейлер воєнної драми "Обмін" режисера Володимира Харченко-Куліковського. Фільм, заснований на реальних подіях, 16 травня стартує у кіно.

За сюжетом столичний хірург Олександр дізнається, що його син Костя пішов на війну добровольцем, коли посеред ночі невідомий телефоном повідомив, що той потрапив у полон до місцевого сепаратиста, колишнього поліцейського Привида. Через стосунки з колишньою дружиною в Олександра напружені взаємини з сином, але заради нього він готовий на все. Хлопця пропонують обміняти за грошову винагороду.

Батько має сам поїхати на лінію розмежування і привезти вказану суму. Але на обмін привозять іншого хлопця. Після цього події розгортаються непередбачувано для кожної сторони. До справи долучається російський полковник ГРУ, очільник російських окупаційних військ міста. 

Авторами сценарію виступили Костянтин Лінартович та Влад Дудко. Ролі у стрічці виконали В’ячеслав Довженко, Влад Мамчур, Ганна Адамович, Василь Баша, Андрій Олефіренко, Остап Дзядек та інші.

Теги:
Культура
Війна з Росією
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