Вийшов український трейлер сатиричного трилеру "Смерть путіна" з дипфейком диктатора РФ

Трейлер оприлюднили на YouTube-каналі FILM.UA Group.

В український прокат 16 січня вийде сатиричний трилер польського режисера Патрика Веґи "Смерть путіна". Художній фільм показує російського диктатора від 10-річного віку, коли він зазнавав насилля з боку вітчима в Грузії, до повномасштабної війни, яку він розпочав проти України.

Стрічка розкриває, як створився й підтримується російський режим та що відбувається із суспільством. Як зазначають в описі, "Смерть путіна" — це глибокий аналіз російської нації та її системи.

"Історія показує, що імперії руйнуються зсередини, коли громадяни перестають вірити у свого абсолютного правителя. Сподіваюся, цей фільм дасть українським глядачам надію і віру в те, що вони скоро переможуть Росію", — наголосив режисер.

Події стрічки розгортаються протягом 60 років, фільм аналізує життя і психіку російського лідера. Завдяки використанню передових технологій фільм показує Путіна в реалістичному ключі, дозволяючи глядачеві наблизитися до російського диктатора в найінтимніші моменти його життя.

"Подорож глибинами свідомості Володимира Путіна, що відкриває глядачеві параноїдальні думки та вразливі точки російського диктатора. Кому та за скільки Путін продав останні крихти людяності в обмін на необмежену владу? Уся правда про історичні події, які призвели до варварського вторгнення в Україну, що стало можливим завдяки поєднанню метафізичної російської душі з жорсткою російською реальністю", - додали творці фільму.

Уперше тизер показали у Варшаві. У стрічці відомого польського режисера Патрика Веги зображені найголовніші події політичного життя президента країни-терориста: війна в Чечні, терористичні атаки на Дубровці та в Беслані, а також найдраматичніші події в Бучі, Ірпені, Маріуполі. У фільмі також буде показана смерть російського диктатора.

26 вересня 2024 року байопік вийшов у кінотеатрах 35 країн світу.

