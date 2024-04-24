Вийде в 35 країнах світу: оголошена дата премʼєри трилера "Путін" з дипфейком президента РФ у підгузку та в лікарні

Про це повідомляє PAP MediaRoom.

26 вересня 2024 року у кінотеатрах 35 країн світу одночасно стартує премʼєра повнометражного байопіку "Путін" про президента Росії. Художній фільм польського режисера Патрика Веги показує російського президента від 10-річного віку, коли він зазнавав насилля з боку вітчима в Грузії, до повномасштабної війни, яку він розпочав проти України.

Фільм дебютує зокрема на основних ринках, таких як США та Індія, отже потенційно охопить аудиторію майже 3,2 млрд людей.

Події стрічки розгортаються протягом 60 років, фільм аналізує життя і психіку російського лідера. Завдяки використанню передових технологій фільм показує Путіна в реалістичному ключі, дозволяючи глядачеві наблизитися до російського диктатора в найінтимніші моменти його життя.

"Ми не змогли запросити Путіна в студію, щоб зняти з ним 20 000 кадрів, а доступні в Інтернеті архівні матеріали не дозволяють нам навчити модель технології дипфейк з високою роздільною здатністю, яка була б придатною для використання в кіно. У результаті після майже двох років роботи ми розробили власну новаторську технологію на основі ШІ, яка дозволила нам створити персонажа фільму без використання моделі реальної людини", - поділився Патрик Вега.

Виробництво фільму відбувалося протягом трьох років у Росії, Україні, Ізраїлі, Сирії, Йорданії та Польщі.

Сюжет фільму також синхронізується з актуальними політичними подіями під час війни в Україні. Для посилення реалістичності взаємопроникнення художнього кіно з реальністю режисер стрічки Патрик Вега співпрацював, зокрема, з кінооператорами з України, які знімали реальні події під час бомбардувань міст чи боїв.

"Путін" - це не просто фільм. Це відповідь на глобальне прагнення зрозуміти мотивацію та дії однієї з найбільш суперечливих фігур у сучасній політиці. Місія моєї постановки полягає в тому, щоб надати глядачам "інструкцію з експлуатації" до Путіна, щоб зменшити страх і невпевненість, які панують у сучасному світі", - додав режисер.

Уперше тизер показали у Варшаві. У стрічці відомого польського режисера Патрика Веги зображені найголовніші події політичного життя президента країни-терориста: війна в Чечні, терористичні атаки на Дубровці та в Беслані, а також найдраматичніші події в Бучі, Ірпені, Маріуполі. У фільмі також буде показана смерть російського диктатора.