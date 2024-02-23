Вийти із "Зони інтересу": що подивитися на вихідних

Під час навчання у Львівському університеті ім. І. Франка мене вчили, що Йосип Сталін не впізнав себе у вірші Осипа Мандельштама, який той написав у 1933 році, спрямував проти культу особи Сталіна й авторства якого не приховував. Після оприлюднення цього вірша Мандельштама, ясна річ, ув’язнили, хоча сам поет готувався до розстрілу. А Сталін за якийсь час телефонував до письменника Бориса Пастернака і докоряв, що той – як друг поета - не клопотався ні в письменницькій організації, ні перед вождем особисто, щоби Мандельштама звільнили. Зрештою, залишимо Росії її письменників та вождів. Але цікаво інше – вміння відчитувати смисли й бачити їх в контексті сьогодення.

Чи впізнають себе громадяни Росії у героях стрічки, з якої починаємо огляд, і яка – без сумніву – є однією із найсильніших кіноробіт, що переглядаємо цього місяця. А громадяни та керівники європейських країн, що не готові щось змінювати у своїх безтурботних буднях навіть тоді, коли зовсім поруч винищують їхніх сусідів – тобто нас із вами? Коли і як спрацьовує їхня емпатія і головне – до кого? До сотень невинно закатованих та убієнних чи до вбивць, які не мають наміру зупинятись? Зрештою, пошук відповідей на це та чимало інших питань – тема інакшої розмови. А зараз традиційна добірка фільмів на вихідні від Еспресо, яку і розпочинаємо із фільму, що спровокував попередні думки й попередній спогад.

"Зона інтересу"

У кінотеатрах з 22 лютого

Ця біографічна драма, яку за власним сценарієм зняв британський режисер Джонатан Ґлейзер (виробництво Великої Британії, Польщі та США) є вільною екранізацією однойменного роману Мартіна Еміса. У ній розповідається про життя сім’ї одного з керівників Третього Рейху та коменданта концтабору Аушвіц Рудольфа Гесса, що оселилася за парканом від найвідомішого табору смерті. Відтоді стрічка здобула низку нагород (зокрема гран-прі Каннського кінофестивалю) і змагатиметься за Оскар у п’яти номінаціях (серед яких є головна нагорода за найкращий фільм, а також категорія "Найкращий міжнародний фільм" від Великої Британії).

Джонатан Ґлейзер показує як родина, перебуваючи під час Другої світової війни у максимальній близькості до концтабору, намагається цього не помічати й будує своє звичне життя. Режисер не демонструє жахів концтабору, як і сам концтабір, але Аушвіц постійно присутній у фільмі у звуках, що долинають з-за паркану – гулі крематоріїв, гавкоті собак та криках жертв. Спеціально для зйомок декоратори кілька місяців працювали над закинутим будинком Гессів. Було висаджено рослини у саду таким чином, щоб під час зйомок вони квітнули. Основні зйомки тривали в Аушвіці упродовж 55 днів влітку 2021 року.

Отже, 1943 рік. Турботливий батько та сумлінний працівник Рудольф Гесс живе у зручному домі у кількох кроках від місця роботи. Його дружина Гедвіг увесь час, вільний від догляду за п’ятьма дітьми, присвячує невеличкому саду. Сімейна ідилія виглядає цілком приємно поки не розумієш, що Рудольф – комендант концтабору Аушвіц. Обговорення нових, більш потужних, крематоріїв для них з дружиною буденна справа.

Як розповідав Джонатан Ґлейзер в численних інтерв’ю, найбільший сенс створення цього фільму в тому, що він не стільки про минуле, скільки про сьогодення. А ще – у тому, що фільм говорить як про природу насильства, так і про вибір, який кожен повинен зробити.

У головних ролях Сандра Гюллер, Крістіан Фрідель, Ральф Герфорт, Імоген Когге

"Аватар: Останній захисник"

На Netflx з 22 лютого

Американський пригодницький фантастичний потоковий телесеріал, що є кінематографічною версією культового мультсеріалу 2005 року, і який називали одним із найбільш очікуваних телешоу у 2024 році. Дія серіалу розгортається в азійському світі, зруйнованому війною, де певні люди можуть "підкорити" одну з чотирьох класичних стихій — воду, землю, вогонь або повітря. Дванадцятирічний хлопчик є єдиним, хто здатний підкорити усі стихії та зупинити війну, що її розв’язав народ Вогню.

"Хлопчик, відомий як Аватар, має підкорити чотири стихії, щоб урятувати охоплений війною світ і побороти жорстокого ворога, який прагне його спинити", - рекламують кінооповідь на Netflх

Критики уже звинуватили цей серіал у відсутності власної комедійної мови, якою так підкорював серця оригінал, у певній недолугості чи повільності трюків, у багатьох інших гріхах, що - у кінцевому підсумку – зводилося до основного запитання: "для чого цей "Аватар", коли справжній "Аватар" світ уже врятував". Але неофітам у цій площині, можливо, і ця кінорозповідь буде цікава.

У ролях Ґордон Корм’є, Кіавентійо, Єн Ослі та ін.

"Мій двійник – робот"

У кінотеатрах з 22 лютого

Американська науково-фантастична романтична комедія 2023 року, в основі якої видане ще 1978 року оповідання Роберта Шеклі "Робот, що був схожий на мене" і яку зрежисували Каспер Крістенсен та Ентоні Гайнс.

Як анонсують фільм, у 2032 році технології розвинулися настільки потужно, що реалістичні, схожі на людей роботи можуть виконувати будь-яку роботу. Багатій Чарльз тримає при собі слухняного робота – свою копію. Аби не витрачати час на залицяння до дівчат, Чарльз посилає на побачення свого клона. Так робить і Елейн, яка звикла зваблювати чоловіків та отримувати від них дорогі подарунки. Але стається непередбачуване: зустрівшись, роботи закохались.

У головних ролях Шейлін Вудлі, Джек Уайтхолл, Челсі Едмундсон, Річард Ліпперт, Девід Грант Райт

"Сузір’я" (серіал)

На Apple з 21 лютого

Науково-фантастичний психологічний серіал, що досліджує темні сторони людської психіки. Сценаристом став Пітер Гарнес, а режисеркою - канадійка Мішель Макларен ("Гра престолів", "Пуститися берега").

Астронавтка Джо після космічної катастрофи повертається додому і раптом виявляє, що тут все інакше, ніж вона пам’ятає і що основоположні складові її життя, схоже, щезли. Де вона – справді вдома, у паралельному світі чи у власних ілюзіях? Навіть донька видається їй геть чужою. Щоб дати собі раду, Джо звертається до психолога. А в часі з’ясовує, що на борту було щось таємниче, що не хотіло, щоб його побачили люди…

У ролях: Нумі Рапас, Джонатан Бенкс, Міхель Діркс, Джеймс Д’Арсі, Джуліан Луман, та ін.

"Кіт & Пес: Шалені пригоди"

У кінотеатрах з 22 лютого

Тому що - французи. Тому що у фільмі грають комедійні зірки Франк Дюбоск та Філіп Лашо. І тому що – на носі весна., а отже хочеться – попри всі обставини – чогось легкого і світлого. Цю французьку комедію зняла режисерка Рем Керісі, яка також долучилася до написання сценарію та зіграла у фільмі одну з провідних ролей.

"Моніка - власниця унікальної кицьки, яка має армію шанувальників. Попри зірковий статус, авіакомпанія не пустила кішку на літак, а відправила у багажне відділення. Така сама доля чекає і на песика, який донедавна жив на вулиці. Він випадково опинився на місці злочину. Джек (Франк Дюбоск) викрав рубін і успішно втік від переслідування поліцейського (Філіпп Лашо). На жаль, дорогоцінний камінь випав з Джекової кишені, а допитливе цуценя камінчик проковтнуло. Тепер Джек не зводить очей з малого та ховається від правосуддя разом з ним. Кицька та цуцик мали б разом летіти на літаку, однак вони разом тікають ще до того, як їх завантажили на борт. Тим часом Моніка та Джек мають поєднати зусилля, щоб знайти своїх тваринок".

У головних ролях Франк Дюбоск, Рем Керісі, Філіпп Лашо