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Головна Кіно Володарка Оскару Джуліанна Мур і зірка "Дому дракона" Міллі Алкок зіграють у серіалі Netflix "Сирени"

Володарка Оскару Джуліанна Мур і зірка "Дому дракона" Міллі Алкок зіграють у серіалі Netflix "Сирени"

2 липня, 2024 вiвторок
11:47
Кіно Міллі Алкок

Netflix готує новий серіал в жанрі темної комедії "Сирени", шоуранером і сценаристкою якого стане Моллі Сміт Метцлер, відома роботою над серіалом "Покоївка"

Зміст

Про це пише Deadline.

Американська акторка, лауреатка премії "Оскар" Джуліанна Мур, зірка "Білого лотосу" Меганн Фегі та зірка "Дому дракона" Міллі Алкок зіграють головні ролі у мінісеріалі Netflix "Сирени". Шоу у жанрі темної комедії створить номінована на "Еммі" сценаристка і шоуранерка Моллі Сміт Метцлер. Це буде кіноадаптація пʼєси самої Метцлер. 

Джуліанна Мур зіграє загадкову світську левицю, філантропку та захисницю тварин, яка керує вищим суспільством на острові та є дружиною мільярдера, Мікаелу Келл. Келл бере на роботу молоду асистентку Симону, роль якої виконає Міллі Алкок. Поступово Келл починає чинити сильний вплив на дівчину. Тоді старша сестра Симони, соціальна працівниця Девон вирішує її врятувати. Проте вона навіть не підозрює, якою грізною суперницею буде Мікаела. Події серіалу розгортаються протягом одного вікенду в маєтку Келл. 

Шоу описується як проникливе, сексуальне та похмуро-кумедне дослідження жінок, влади та класів.

Виробництвом серіалу займається компанія LuckyChap, яку очолює Марго Роббі. Режисеркою перших епізодів стане Ніколь Кассель, відома за роботою над "Хранителями". Дата виходу наразі не оголошена.
 

Теги:
Культура
Netflix
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