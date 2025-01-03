Воскресіння "Носферату": що подивитися на вихідні

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Носферату"

У кінотеатрах з 2 січня

Притягальний рімейк однойменного німецького німого фільму, що з’явився на екранах у 1922 році. Сюжет запозичено з опублікованого у 1897 році роману ірландця Брема Стокера "Дракула". Американський режисер та сценарист Роберт Еґґерс ("Відьма", "Маяк") вирішив осучаснити історію та відкинути голлівудські підходи до створення страшилок, поставившись до роботи дуже відповідально та витративши на скрупульозну підготовку не один рік. Зокрема не лише віддає шану класичному фільму, а творить дуже атмосферний і приголомшливий окремий світ, де на вплив на глядача працює геть усе до найменших нюансів - від музики та кольорової гами до присутності у кадрі кількох сотень (окремі джерела пишуть - до 5 тисяч) живих щурів. Візуально вражаюча, з композиціями, що здатні конкурувати з відомими фламандськими полотнами, ця готична історія, що розгортається в Німеччині XIX століття, про дівчину, яку переслідують привиди, і стародавнього трансільванського вампіра, знята на кіностудії у Празі та в Румунії.

"Молода жінка Елен Хаттер потерпає від постійних видінь, анонсують стрічку в українських кінотеатрах. - Поява привидів не дає їй вільно жити. Однак є ще дещо, що остаточно позбавить її спокою. У Елен закоханий вампір, граф Орлок". А назагал творці фільму говорять про стрічку як про "готичну історію одержимості між молодою жінкою, яку переслідують привиди, і жахливим вампіром, який закохався в неї".

У головних ролях Білл Скашґорд, Лілі-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Віллем Дефо

"Еммануель"

У кінотеатрах з 2 січня

Рімейк та перезапуск легендарної еротичної кінодрами (заснованої на однойменному романі 1967 року та знятої французом Жюстом Жеккіном), що в 2024-му відсвяткувала 50 років. Свого часу цей фільм став касовою сенсацією та поклав початок розмові про те, як сексуальність можна показати в кіно. Цього разу за екранізацію взялася жінка - Одрі Діван, чий фільм "Гепеннінг" на 78-му Венеційському кінофестивалі згідно з одноголосним рішенням журі отримав Золотого лева. Разом з Ребеккою Златовскі ("Моє спекотне літо з Софі") Одрі Діван також написала сценарій до цього фільму, спираючись на оригінальний твір письменниці Емманюель Арсан. Однак багато хто поставив запитання - а заради чого такий рімейк та всі вкладені у нього зусилля у сучасному світі, коли доступ до еротики можна отримати навіть за допомогою мобілки? Попередньо режисерка наголошувала, що їй важливо було не показати сексуальну напругу, а натякнути на неї. Однак критики уже сходяться на тому, що така талановита кінорежисерка, як Діван, марно витратила свій час на створення саме цього рімейку , бо стрічка вийшла інтертною та холодною, не збуджує ні думок, ні тіла і не залишає у душі жодного сліду.

"Еммануель відповідає за контроль якості у мережі розкішних готелів. Цього разу вона їде до Гонконгу, де має перевірити як керує місцевим готелем Марго. Щоразу подорожі у екзотичні куточки світу Еммануель використовує для пошуку нових вражень. Вона хоче віднайти втрачену можливість отримувати насолоду. Таємничий гість готелю Кей не йде з її думок, однак жінці ніяк не вдається з ним зустрітися. Поринувши у загадкове нічне життя Гонконгу вона спробує знайти те, чого так жадає".

У головних ролях Ноемі Мерлан, Наомі Воттс, Джеймі Кемпбелл Бовер

"Канк про життя"

На Netflix з 2 січня

Продовження британського псевдодокументального телесеріалу, створеного Чарлі Брукером, про недолугу журналістку-розслідувачку, яка подорожує світом, беручи інтерв'ю у справжніх експертів. У цьому фільмі Філомена Канк (яку втілює на екрані Даян Морґан), як завжди, незворушно шукатиме відповідей - цього разу - на окремі з найглибших та екзистенційних запитань життя. Фільм уже розцінили як такий, що змушує щиро сміятися (хоч подекуди жарти повторюються) і водночас замислюватися про багато важливих для людини речей.

"Невиразна документалістка Філомена Канк спантеличує філософів і вчених, намагаючись знайти сенс життя в цьому повнометражному спецвипуску", - рекламують фільм на Netflix.

"Локербі: В пошуках правди" (1 сезон)

На Peacock з 2 січня

Британська психологічна драма про найсмертоносніший теракт в історії Великої Британії з оскароносним Коліном Фертом в головній ролі. Мова про 21 грудня 1988 року, коли страшна авіакатастрофа літака авіакомпанії Pan American, який прямував з Лондона до Нью-Йорка, через вибух закладеної терористами бомби забрала життя 270 людей. Про ці події знято уже декілька документальних фільмів.

Цей серіал розкаже реальну історію життя британця Джима Свайра і його дружини Джейн, які втратили у цій авіакатастрофі доньку і тепер прагнуть домогтися справедливості. В основу фільму лягла книга Джима Сквайра про ці події, яку він написав спільно з Пітером Біддалфом.

Отож батько однієї із загиблих пасажирок, англійський лікар Джим Свайр не вірить в офіційну версію падіння літака та вирішує провести власне розслідування для з’ясування істини.

У ролях Колін Ферт, Кетрін Маккормак, Сем Тротон та ін.

"Мейфейрські відьми" (2 сезон)

На АМС+ з 5 січня

Канал AMC насправді дуже серйозно поставився до екранізації всесвіту, створеного американською письменницею Енн Райс (яку вважають королевою готичного роману), а відтак купив права на 18 її книг із серій "Вампірські хроніки" та "Мейфейрські відьми". Отож глядача чекає продовження історії про могутню відьомську династію, сімейні таємниці та темну магію. У другому сезоні, як обіцяють його творці, спадкоємиця роду Роуен Мейфейр продовжить боротися за право обирати власну долю та за контроль над власними надприродними здібностями.

У ролях Александра Даддаріо, Джек Г'юстон та ін.